Mississippi 61, Texas A&M 50

By The Associated Press

TEXAS A&M (7-6)

Aku 1-2 0-0 2, Miller 8-14 2-3 18, Chandler 0-3 0-0 0, Diarra 2-7 1-3 6, Gordon 3-8 0-0 7, Marfo 3-4 2-2 8, Jackson 0-4 0-0 0, J.Robinson 2-5 0-0 6, Flagg 0-1 0-0 0, Hefner 1-2 0-0 3, Bradford 0-1 0-0 0, McGhee 0-0 0-0 0. Totals 20-51 5-8 50.

MISSISSIPPI (8-6)

Buffen 3-6 0-2 6, White 1-1 7-8 9, Joiner 7-11 6-7 21, Shuler 6-15 2-2 17, Rodriguez 0-1 0-0 0, Murrell 2-5 1-4 6, Sy 0-1 0-0 0, Allen 0-1 2-2 2, Crowley 0-0 0-0 0, D.Vaughn 0-1 0-0 0, Collum 0-0 0-2 0, Hunter 0-1 0-0 0, McBride 0-0 0-0 0, S.Robinson 0-0 0-2 0. Totals 19-43 18-29 61.

Halftime_Mississippi 31-28. 3-Point Goals_Texas A&M 5-21 (J.Robinson 2-5, Hefner 1-2, Diarra 1-3, Gordon 1-4, Flagg 0-1, Chandler 0-3, Jackson 0-3), Mississippi 5-17 (Shuler 3-8, Joiner 1-3, Murrell 1-3, Hunter 0-1, Rodriguez 0-1, D.Vaughn 0-1). Fouled Out_Aku. Rebounds_Texas A&M 30 (Miller 11), Mississippi 30 (Joiner 7). Assists_Texas A&M 14 (Miller, Jackson, Flagg 3), Mississippi 12 (Shuler 4). Total Fouls_Texas A&M 19, Mississippi 10. A_895 (9,500).

