Ohio 81, W. Michigan 58

By The Associated Press

W. MICHIGAN (2-10)

Emilien 2-6 0-0 5, Lee 7-12 2-2 17, Boyer-Richard 2-4 4-4 9, Martin 0-2 0-0 0, Whitens 2-3 0-0 4, Freeman 3-7 0-0 9, Artis White 1-5 0-0 3, Hamilton 2-6 2-4 7, Wilkins 1-4 0-1 2, Toliver 1-2 0-0 2, Barrs 0-1 0-1 0. Totals 21-52 8-12 58.

OHIO (9-6)

Roderick 3-8 1-1 8, Vander Plas 4-11 0-0 11, Wilson 9-12 1-1 19, McDay 4-8 2-2 11, Preston 3-9 0-1 6, Sears 8-12 3-3 21, Mil.Brown 1-2 0-0 2, McMurray 1-2 0-0 2, Towns 0-3 0-0 0, White 0-2 1-2 1, Granger 0-2 0-0 0, Mic.Brown 0-0 0-2 0, Tenerowicz 0-1 0-0 0. Totals 33-72 8-12 81.

Halftime_Ohio 43-31. 3-Point Goals_W. Michigan 8-25 (Freeman 3-5, Boyer-Richard 1-2, Hamilton 1-3, Lee 1-3, Artis White 1-4, Emilien 1-4, Toliver 0-1, Wilkins 0-1, Martin 0-2), Ohio 7-26 (Vander Plas 3-7, Sears 2-3, McDay 1-5, Roderick 1-6, Preston 0-2, Towns 0-3). Fouled Out_Hamilton. Rebounds_W. Michigan 25 (Lee 7), Ohio 39 (Preston 10). Assists_W. Michigan 17 (Boyer-Richard 4), Ohio 17 (Sears 6). Total Fouls_W. Michigan 14, Ohio 14.

