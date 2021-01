PGA Tour FedEx Cup Leaders

By The Associated Press

Through Jan. 10

Points Money 1. Dustin Johnson 1,018 $3,272,540 2. Harris English 940 $2,739,015 3. Justin Thomas 784 $2,386,156 4. Bryson DeChambeau 783 $2,702,183 5. Patrick Cantlay 717 $2,014,085 6. Viktor Hovland 706 $1,879,880 7. Stewart Cink 695 $1,543,130 8. Carlos Ortiz 633 $1,582,567 9. Xander Schauffele 624 $2,110,601 10. Jason Kokrak 617 $2,051,789 11. Sergio Garcia 615 $1,457,121 12. Matthew Wolff 585 $2,007,135 13. Joaquin Niemann 581 $1,542,784 14. Martin Laird 580 $1,406,640 15. Robert Streb 560 $1,275,320 16. Cameron Smith 536 $1,747,974 17. Sungjae Im 534 $1,665,176 18. Hudson Swafford 530 $786,834 19. Brian Gay 529 $775,000 20. Jon Rahm 511 $1,502,582 21. Peter Malnati 459 $1,051,174 22. Hideki Matsuyama 439 $1,175,150 23. Aaron Wise 438 $1,059,300 24. Adam Long 428 $1,025,800 25. Kevin Kisner 400 $953,418 26. Wyndham Clark 392 $631,433 27. Tyler McCumber 383 $637,300 28. Corey Conners 363 $977,670 29. Abraham Ancer 354 $919,113 30. Russell Henley 351 $1,015,953 31. Harry Higgs 344 $827,836 32. Webb Simpson 321 $931,720 33. Ryan Palmer 310 $865,518 34. Tyrrell Hatton 306 $884,221 35. Louis Oosthuizen 305 $1,085,692 36. Mackenzie Hughes 303 $569,848 37. Sebastian Munoz 302 $795,324 38. Tony Finau 301 $847,686 39. Austin Cook 290 $713,097 40. Talor Gooch 280 $798,390 41. Rory McIlroy 278 $927,050 42. Tom Hoge 278 $634,955 43. Cameron Tringale 277 $618,090 44. Doc Redman 276 $543,903 45. James Hahn 272 $582,538 46. J.T. Poston 268 $607,595 47. Zach Johnson 265 $707,552 48. Emiliano Grillo 245 $461,670 49. Sepp Straka 240 $493,758 50. Patrick Reed 236 $716,190 51. Bubba Watson 231 $731,537 52. Lanto Griffin 227 $678,853 53. Kevin Streelman 226 $522,822 54. Denny McCarthy 224 $420,082 55. Brooks Koepka 224 $685,927 56. Sam Burns 216 $488,008 57. Charley Hoffman 211 $406,275 58. Keegan Bradley 211 $487,641 59. Patton Kizzire 209 $461,652 60. Brian Harman 207 $433,066 61. Brendon Todd 204 $499,379 62. Russell Knox 204 $406,663 63. Dylan Frittelli 201 $671,741 64. Daniel Berger 200 $454,280 65. Billy Horschel 197 $503,649 66. Doug Ghim 195 $343,122 67. Scottie Scheffler 193 $453,395 68. Anirban Lahiri 193 $291,121 69. Lucas Glover 191 $494,414 70. Nate Lashley 191 $306,054 71. Maverick McNealy 185 $362,910 72. Matthew NeSmith 185 $408,212 73. Scott Piercy 185 $331,903 74. Kristoffer Ventura 182 $440,500 75. Matt Jones 182 $278,454 76. Andrew Landry 180 $420,230 77. Chez Reavie 177 $430,223 78. Si Woo Kim 174 $443,365 79. C.T. Pan 173 $545,311 80. Brian Stuard 168 $375,901 81. Cameron Champ 167 $459,060 82. Jason Day 166 $420,469 83. Collin Morikawa 164 $448,613 84. Joel Dahmen 159 $415,918 85. Michael Gligic 158 $270,310 86. John Huh 156 $340,720 87. Camilo Villegas 152 $326,771 88. David Hearn 149 $238,100 89. Cameron Percy 148 $217,204 90. Shane Lowry 146 $360,274 91. Rory Sabbatini 145 $343,390 92. Alex Noren 143 $357,229 93. Chesson Hadley 141 $246,172 94. Kyle Stanley 139 $290,519 95. Harold Varner III 133 $295,462 96. Patrick Rodgers 128 $237,282 97. Henrik Norlander 128 $312,750 98. Kevin Na 127 $354,312 99. Kramer Hickok 123 $171,890 100. Xinjun Zhang 118 $209,490 101. Charles Howell III 118 $255,393 102. Scott Stallings 116 $243,688 103. Hank Lebioda 115 $157,690 104. Pat Perez 114 $222,858 105. Cameron Davis 110 $262,015 106. Michael Thompson 109 $251,807 107. Tyler Duncan 108 $236,559 108. Roger Sloan 107 $156,339 109. Marc Leishman 106 $312,994 110. Adam Scott 104 $228,257 111. Ian Poulter 103 $298,434 112. Matthew Fitzpatrick 102 $284,872 113. Vincent Whaley 101 $164,405 114. Adam Schenk 99 $156,962 115. Beau Hossler 98 $146,945 116. Charl Schwartzel 96 $188,513 117. Justin Rose 92 $231,026 118. Paul Casey 92 $262,469 119. Luke List 91 $140,684 120. Ryan Armour 89 $134,980 121. Max Homa 88 $188,440 122. J.J. Spaun 84 $206,146 123. Brice Garnett 84 $142,002 124. Andrew Putnam 83 $131,440 125. Bo Hoag 83 $146,207 126. Erik Van Rooyen 81 $184,397 127. Lee Westwood 81 $261,357 128. Tommy Fleetwood 76 $208,243 129. Branden Grace 76 $125,904 130. D.J. Trahan 75 $140,450 131. Brandt Snedeker 73 $161,155 132. Mark Hubbard 72 $199,075 133. Henrik Stenson 72 $94,959 134. Chris Kirk 71 $146,761 135. Scott Harrington 71 $109,251 136. Sebastian Cappelen 71 $108,180 137. Rickie Fowler 70 $178,197 138. Rob Oppenheim 69 $112,595 139. Richy Werenski 69 $151,119 140. Kiradech Aphibarnrat 68 $101,120 141. Nick Taylor 68 $163,510 142. Kelly Kraft 66 $100,188 143. Troy Merritt 66 $132,392 144. Jhonattan Vegas 66 $142,957 145. Sung Kang 62 $150,040 146. Rafa Cabrera Bello 62 $163,290 147. Chase Seiffert 62 $119,884 148. Sean O’Hair 60 $94,624 149. Wesley Bryan 58 $131,010 149. Bronson Burgoon 58 $129,600

