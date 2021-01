WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through Jan. 3

1 Sorana Cirstea $15,239 2 Andreea Rosca $9,225 3 Katerina Siniakova $8,147 4 Carole Monnet $7,276 5 Carolina Alves $6,174 6 Yuliya Hatouka $5,991 7 Lulu Sun $4,777 8 Elena-Gabriela Ruse $4,727 9 Polona Hercog $4,473 10 Kaia Kanepi $3,935 11 Qinwen Zheng $3,935 12 Daria Mishina $3,895 13 Ekaterine Gorgodze $3,713 14 Ankita Raina $3,713 15 Amina Anshba $3,572 16 Elina Avanesyan $3,530 17 Erika Andreeva $3,453 18 Diane Parry $3,340 19 Heather Watson $3,270 20 Conny Perrin $3,250 21 Aubane Droguet $3,234 22 Ipek Oz $3,234 23 Aliona Bolsova $2,953 24 Arantxa Rus $2,953 25 Lexie Stevens $2,939 26 Danka Kovinic $2,827 27 Nuria Parrizas Diaz $2,694 28 Barbora Krejcikova $2,573 29 Sada Nahimana $2,571 30 Anna Siskova $2,571 31 Nefisa Berberovic $2,535 32 Julia Avdeeva $2,425 33 Weronika Falkowska $2,424 34 Lea Boskovic $2,401 35 Kamilla Bartone $2,389 36 Joanna Garland $2,352 37 Kaja Juvan $2,320 38 Dalma Galfi $2,256 39 Anita Husaric $2,206 40 Polina Kudermetova $2,204 41 Martina Colmegna $2,169 42 Sofia Shapatava $2,151 43 Mayar Sherif $2,107 44 Ana Konjuh $2,088 45 Linda Fruhvirtova $2,074 46 Ioana Loredana Rosca $2,057 47 Yvonne Cavalle-Reimers $2,033 48 Martyna Kubka $2,021 49 Zeynep Sonmez $1,983 50 Kirsten Flipkens $1,939

