WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through Jan. 24

1 Aryna Sabalenka $68,570 2 Veronika Kudermetova $52,285 3 Marta Kostyuk $28,525 4 Maria Sakkari $27,755 5 Sofia Kenin $16,850 6 Sorana Cirstea $15,239 7 Sara Sorribes Tormo $14,010 8 Elena Rybakina $13,685 9 Elina Svitolina $12,675 10 Ena Shibahara $12,370 11 Shuko Aoyama $10,445 12 Andreea Rosca $9,225 13 Barbora Krejcikova $8,828 14 GarbiƱe Muguruza $8,635 15 Tamara Zidansek $8,635 16 Ajla Tomljanovic $8,275 17 Vera Zvonareva $8,275 18 Katerina Siniakova $8,147 19 Qinwen Zheng $7,870 20 Ekaterina Alexandrova $7,815 21 Daria Kasatkina $7,815 22 Luisa Stefani $7,685 23 Arantxa Rus $7,608 24 Carole Monnet $7,373 25 Heather Watson $7,370 26 Polona Hercog $6,973 27 Jessica Bouzas Maneiro $6,778 28 Hayley Carter $6,685 29 Laura Siegemund $6,675 30 Paula Badosa $6,480 31 Anastasia Gasanova $6,480 32 Ons Jabeur $6,480 33 Yulia Putintseva $6,480 34 Su-Wei Hsieh $6,255 35 Carolina Alves $6,174 36 Kirsten Flipkens $6,039 37 Yuliya Hatouka $5,991 38 Xiyu Wang $5,913 39 Ipek Oz $5,549 40 Karolina Muchova $5,435 41 Anna Siskova $5,401 42 Danka Kovinic $5,327 43 Jasmine Paolini $5,113 44 Kateryna Bondarenko $5,110 45 Cori Gauff $5,110 46 Aliaksandra Sasnovich $5,110 47 Lulu Sun $4,777 48 Elena-Gabriela Ruse $4,727 49 Jennifer Brady $4,655 50 Anastasia Potapova $4,655

