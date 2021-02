Alabama 71, Mississippi St. 63

By The Associated Press

MISSISSIPPI ST. (8-7)

Carter 5-14 1-1 11, Jackson 7-17 3-5 18, Hayes 2-4 1-5 6, Matharu 4-9 2-4 11, Taylor 2-6 0-0 6, Cooks 2-5 0-0 5, Morris 1-5 0-0 2, Mingo-Young 1-3 1-2 4, Wiggins 0-0 0-0 0, Team 0-0 0-0 0, Totals 24-63 8-17 63

ALABAMA (15-6)

Copeland 9-12 1-1 19, Walker 8-16 0-0 20, Abrams 4-13 0-0 9, Barber 2-6 0-0 5, Lewis 6-11 1-4 15, Craig Cruce 0-1 0-0 0, Gordon 0-0 0-0 0, Rice 0-1 0-0 0, Sutton 1-3 0-0 3, Team 0-0 0-0 0, Totals 30-63 2-5 71

Mississippi St. 11 14 15 23 — 63 Alabama 19 19 17 16 — 71

3-Point Goals_Mississippi St. 7-18 (Jackson 1-2, Hayes 1-1, Matharu 1-5, Taylor 2-5, Cooks 1-3, Mingo-Young 1-2), Alabama 9-22 (Walker 4-7, Abrams 1-5, Barber 1-3, Lewis 2-3, Craig Cruce 0-1, Rice 0-1, Sutton 1-2). Assists_Mississippi St. 10 (Carter 2), Alabama 20 (Abrams 7). Fouled Out_None. Rebounds_Mississippi St. 45 (Jackson 5-6), Alabama 34 (Copeland 3-11). Total Fouls_Mississippi St. 12, Alabama 13. Technical Fouls_None. A_876.

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.