ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through Feb. 14

1 Daniil Medvedev $566,400 2 Andrey Rublev $445,325 3 Matteo Berrettini $338,542 4 Fabio Fognini $221,859 5 Novak Djokovic $205,000 6 Stefanos Tsitsipas $186,000 7 Jan-Lennard Struff $159,117 8 Alexander Zverev $158,000 9 Dominic Thiem $149,000 10 Diego Schwartzman $132,000 11 Alex de Minaur $131,063 12 Evgeny Donskoy $102,007 13 Roberto Bautista Agut $102,000 14 Kei Nishikori $90,000 14 Denis Shapovalov $90,000 16 Milos Raonic $84,500 17 Andrea Vavassori $79,683 18 Simone Bolelli $74,475 19 Pablo Carreno Busta $70,500 20 Gael Monfils $70,000 21 Arthur Rinderknech $62,264 22 Nicolas Mahut $57,500 23 John Millman $55,500 23 Guido Pella $55,500 25 Kevin Krawietz $49,150 26 Dennis Novak $42,500 27 Gregoire Barrere $41,796 28 Robin Haase $41,163 29 John-Patrick Smith $40,863 30 Dane Sweeny $40,683 31 Cedrik-Marcel Stebe $40,083 31 Mikael Torpegaard $40,083 33 Dusan Lajovic $40,000 33 Benoit Paire $40,000 35 Hubert Hurkacz $39,320 36 Constant Lestienne $39,104 37 Mathias Bourgue $39,073 38 Taro Daniel $38,583 38 Hugo Dellien $38,583 38 Borna Gojo $38,583 38 Alexandre Muller $38,583 42 Sebastian Korda $37,704 43 Benjamin Bonzi $36,753 44 Tung-Lin Wu $36,734 45 Dustin Brown $36,083 45 Damir Dzumhur $36,083 47 Steven Diez $35,555 48 Carlos Taberner $34,988 49 Brandon Nakashima $34,634 50 Peter Polansky $34,055

