Binghamton 72, NJIT 58

By The Associated Press

BINGHAMTON (4-13)

Beamer 2-6 2-2 7, Tinsley 6-7 3-4 16, Bertram 3-8 4-4 11, Hjalmarsson 3-6 0-0 8, Petcash 6-12 2-2 16, Bruce 6-8 0-0 12, Hinckson 1-4 0-0 2, Y.Willis 0-0 0-0 0, Amos 0-0 0-0 0, Crist 0-0 0-0 0. Totals 27-51 11-12 72.

NJIT (7-11)

Brinson 1-5 0-0 2, de Graaf 0-4 1-2 1, Butler 1-6 3-5 5, Cooks 7-16 5-5 20, Gray 5-11 3-5 13, D.Willis 3-9 1-2 8, Bakare 2-5 0-0 5, Murphy 1-2 2-2 4. Totals 20-58 15-21 58.

Halftime_NJIT 32-31. 3-Point Goals_Binghamton 7-22 (Hjalmarsson 2-3, Petcash 2-8, Tinsley 1-2, Beamer 1-4, Bertram 1-4, Hinckson 0-1), NJIT 3-21 (Bakare 1-3, D.Willis 1-5, Cooks 1-6, Brinson 0-1, Gray 0-1, Butler 0-2, de Graaf 0-3). Fouled Out_Butler. Rebounds_Binghamton 35 (Tinsley 7), NJIT 28 (de Graaf 9). Assists_Binghamton 13 (Bertram 6), NJIT 8 (Butler 3). Total Fouls_Binghamton 18, NJIT 15.

