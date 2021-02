Florida A&M 75, SC State 67

By The Associated Press

FLORIDA A&M (6-9)

Jones 7-14 3-4 17, Moragne 4-10 0-0 8, Randolph 10-18 7-8 27, Reaves 2-5 0-0 5, Speer 4-7 0-0 9, Brown 1-4 0-0 2, Littles 1-1 0-0 2, Desir 1-4 1-1 3, Clark 0-2 0-0 0, T.Davis 0-0 0-0 0, Murray 0-0 2-3 2. Totals 30-65 13-16 75.

SC STATE (0-16)

J.Davis 5-9 3-5 13, Guitian 1-2 0-0 2, Edwards 4-10 1-4 12, Fulks 4-9 0-3 8, Croskey 0-10 4-6 4, Simmons 2-11 6-8 11, Rideau 1-5 0-0 3, Lawrence 1-3 2-2 5, James 3-3 3-3 9, Madol 0-1 0-0 0. Totals 21-63 19-31 67.

Halftime_Florida A&M 36-29. 3-Point Goals_Florida A&M 2-8 (Reaves 1-2, Speer 1-2, Brown 0-2, Clark 0-2), SC State 6-26 (Edwards 3-7, Lawrence 1-2, Rideau 1-4, Simmons 1-6, Fulks 0-1, Croskey 0-6). Fouled Out_Moragne, Reaves. Rebounds_Florida A&M 44 (Moragne 15), SC State 34 (J.Davis 10). Assists_Florida A&M 15 (Randolph, Speer 4), SC State 8 (Edwards, Fulks, Simmons 2). Total Fouls_Florida A&M 20, SC State 19. A_157 (3,200).

