Kansas St. 62, TCU 54

By The Associated Press

KANSAS ST. (6-18)

Bradford 4-7 2-2 10, A.Gordon 2-4 0-0 4, McGuirl 6-14 2-2 16, Miguel 3-7 2-2 9, Pack 4-15 2-2 12, D.Gordon 1-5 2-2 4, Ezeagu 3-4 1-5 7, Kasubke 0-0 0-0 0, Linguard 0-1 0-0 0. Totals 23-57 11-15 62.

TCU (11-9)

O’Bannon 1-7 2-2 4, Samuel 4-6 1-2 9, Fuller 1-5 2-2 5, Miles 3-13 7-7 13, Nembhard 3-11 7-8 14, Todd 1-1 0-0 3, Easley 1-3 0-0 3, Frank 0-0 0-0 0, LeDee 1-1 0-0 2, Pearson 0-0 1-2 1. Totals 15-47 20-23 54.

Halftime_29-29. 3-Point Goals_Kansas St. 5-14 (McGuirl 2-5, Pack 2-6, Miguel 1-2, A.Gordon 0-1), TCU 4-18 (Todd 1-1, Easley 1-3, Fuller 1-3, Nembhard 1-4, O’Bannon 0-3, Miles 0-4). Rebounds_Kansas St. 32 (McGuirl 9), TCU 30 (Samuel 9). Assists_Kansas St. 14 (McGuirl, Pack 5), TCU 6 (Samuel, Nembhard 2). Total Fouls_Kansas St. 18, TCU 12. A_2,145 (6,800).

