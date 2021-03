Marlins 6, Astros 1

By The Associated Press

Miami Houston ab r h bi ab r h bi Totals 29 6 7 5 Totals 26 1 7 1 Chsholm ss 2 1 1 1 M.Straw cf 2 0 2 0 N.Nunez ss 1 1 0 0 Jo.Siri cf 2 0 1 0 J.Berti 3b 2 1 2 0 J.Altve 2b 2 0 0 0 J.Dnand 3b 2 0 1 0 Hnojosa 2b 2 0 0 0 G.Coper 1b 2 1 1 1 K.Tcker rf 2 1 1 0 Le.Diaz 1b 2 0 0 0 McCrmck rf 1 0 0 0 Brinson rf 2 1 1 2 Al.Diaz 1b 1 0 0 0 Sanchez rf 2 0 0 0 T.Jones 1b 1 0 0 0 Is.Diaz 2b 2 0 0 0 J.Cstro c 2 0 2 1 L.Marte 2b 1 0 0 0 G.Stbbs pr 1 0 0 0 Wallach c 2 0 0 0 Ab.Toro 3b 2 0 0 0 Nvrreto c 1 0 0 0 Kssnger 3b 1 0 1 0 Hrrison cf 2 0 0 0 Sza Jr. lf 2 0 0 0 B.Mller cf 1 0 0 0 R.Dwson lf 1 0 0 0 M.Serra lf 2 0 0 0 De Goti ss 1 0 0 0 Burdick lf 0 0 0 0 Je.Pena pr 1 0 0 0 J.Blday dh 2 1 1 1 S.Manea dh 1 0 0 0 Vi.Mesa ph 1 0 0 0 Qintana pr 1 0 0 0

Miami 400 020 0 — 6 Houston 100 000 0 — 1

E_Hinojosa (1). DP_Miami 2, Houston 0. LOB_Miami 4, Houston 7. 2B_Cooper (1), Tucker (1). HR_Chisholm (1), Brinson (1), Bleday (1). SB_Nunez (1).

IP H R ER BB SO

Miami Castano W, 1-0 2 3 1 1 1 1 Neidert H, 1 2 2 0 0 0 1 Thompson 1 0 0 0 2 1 Poteet 1 1 0 0 0 0 Eveld 1 1 0 0 0 1

Houston Bielak L, 0-1 2 4 4 4 0 0 Garza Jr. 1 1 0 0 0 1 Abreu 2 1 2 1 1 0 Martinez 1 0 0 0 0 0 Scheetz 1 1 0 0 0 2

HBP_by_Martinez (Burdick).

Umpires_Home, Carlos Torres; First, Andy Fletcher; Second, Mike Estabrook; Third, Ron Kulp.

T_2:18. A_

