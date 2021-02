NFL Super Bowl Roster

By The Associated Press

(Through Feb. 3; subject to change) AFC Champion Kansas City Chiefs

Head Coach: Andy Reid

No. NAME POS. HT. WT. EXP. COLLEGE 00 Bryan Wright LB 6-3 238 R Cincinnati 00 Shea Patterson QB 6-1 212 R Michigan 00 Alize Mack TE 6-4 249 1 Notre Dame 00 Jalen Julius SAF 5-10 192 R Mississippi 00 Aleva Hifo WR 5-10 187 R Brigham Young 4 Chad Henne QB 6-3 222 13 Michigan 5 Tommy Townsend P 6-1 176 R Florida 6 Tyler Newsome P 6-3 213 1 Notre Dame 7 Harrison Butker K 6-4 205 4 Georgia Tech 10 Tyreek Hill WR 5-10 185 5 West Alabama 13 Byron Pringle WR 6-1 203 3 Kansas State 14 Sammy Watkins WR 6-1 211 7 Clemson 15 Patrick Mahomes QB 6-3 230 4 Texas Tech 17 Mecole Hardman WR 5-10 187 2 Georgia 20 Antonio Hamilton CB 6-0 195 5 South Carolina State 21 Bashaud Breeland CB 5-11 195 7 Clemson 22 Juan Thornhill FS 6-0 205 2 Virginia 23 Armani Watts SS 5-11 205 3 Texas A&M 25 Clyde Edwards-Helaire RB 5-8 209 R LSU 26 Le’Veon Bell RB 6-1 225 7 Michigan State 27 Rashad Fenton CB 5-11 188 2 South Carolina 29 BoPete Keyes CB 6-1 202 R Tulane 31 Darrel Williams RB 5-11 224 3 LSU 31 Andrew Soroh LB 6-2 210 1 Florida Atlantic 32 Tyrann Mathieu SS 5-9 190 8 LSU 34 Darwin Thompson RB 5-8 200 2 Utah State 34 Hakeem Bailey CB 6-0 188 R West Virginia 35 Charvarius Ward CB 6-1 198 3 Middle Tennessee State 38 L’Jarius Sneed CB 6-1 193 R Louisiana Tech 41 James Winchester LS 6-3 240 6 Oklahoma 42 Anthony Sherman FB 5-10 242 10 Connecticut 44 Dorian O’Daniel LB 6-1 220 3 Clemson 47 Darius Harris OLB 6-2 238 1 Middle Tennessee State 48 Nick Keizer TE 6-4 251 1 Grand Valley State 49 Daniel Sorensen FS 6-2 208 7 Brigham Young 50 Willie Gay Jr. OLB 6-1 243 R Mississippi State 51 Michael Danna DE 6-2 261 R Michigan 53 Anthony Hitchens MLB 6-0 235 7 Iowa 54 Damien Wilson OLB 6-0 245 6 Minnesota 55 Frank Clark DE 6-3 260 6 Michigan 56 Ben Niemann OLB 6-2 235 3 Iowa 57 Alex Okafor DE 6-4 261 8 Texas 61 Stefen Wisniewski OG 6-3 305 10 Penn State 62 Austin Reiter C 6-3 300 5 South Florida 64 Mike Pennel DT 6-4 332 7 Colorado State-Pueblo 72 Eric Fisher OT 6-7 315 8 Central Michigan 73 Nick Allegretti OG 6-4 320 2 Illinois 74 Martinas Rankin OT 6-5 311 3 Mississippi State 75 Mike Remmers OT 6-5 308 8 Oregon State 77 Andrew Wylie OG 6-6 309 3 Eastern Michigan 79 Yasir Durant OG 6-7 330 R Missouri 80 Felton Davis WR 6-3 211 2 Michigan State 83 Ricky Seals-Jones TE 6-5 243 4 Texas A&M 87 Travis Kelce TE 6-5 260 8 Cincinnati 90 Tim Ward DE 6-6 255 1 Old Dominion 91 Derrick Nnadi DT 6-1 312 3 Florida State 92 Tanoh Kpassagnon DE 6-7 289 4 Villanova 95 Chris Jones DT 6-6 310 5 Mississippi State 98 Tershawn Wharton DT 6-4 255 R Missouri-Rolla 99 Khalen Saunders DT 6-0 324 2 Western Illinois

___

NFC Champion Tampa Bay Buccaneers

Head Coach: Bruce Arians

No. NAME POS. HT. WT. EXP. COLLEGE 3 Ryan Succop K 6-2 218 12 South Carolina 4 Ryan Griffin QB 6-5 210 7 Tulane 8 Bradley Pinion P 6-5 229 6 Clemson 10 Scott Miller WR 5-9 174 2 Bowling Green State 11 Blaine Gabbert QB 6-5 235 10 Missouri 12 Tom Brady QB 6-4 225 21 Michigan 13 Mike Evans WR 6-5 231 7 Texas A&M 14 Chris Godwin WR 6-1 209 4 Penn State 17 Justin Watson WR 6-3 215 3 Pennsylvania 18 Tyler Johnson WR 6-1 206 R Minnesota 23 Sean Murphy-Bunting CB 6-0 195 2 Central Michigan 24 Carlton Davis CB 6-1 206 3 Auburn 25 LeSean McCoy RB 5-11 210 12 Pittsburgh 26 Andrew Adams DB 5-11 202 5 Connecticut 27 Ronald Jones RB 5-11 208 3 USC 28 Leonard Fournette RB 6-0 228 4 LSU 29 Ryan Smith CB 5-11 189 5 North Carolina Central 30 Ke’Shawn Vaughn RB 5-10 214 R Vanderbilt 30 Orion Stewart DB 6-2 205 2 Baylor 31 Antoine Winfield Jr. SS 5-9 203 R Minnesota 32 Deiondre’ Hall SAF 6-2 206 3 Northern Iowa 32 Mike Edwards SAF 5-10 205 2 Kentucky 33 Jordan Whitehead FS 5-10 198 3 Pittsburgh 35 Jamel Dean CB 6-1 206 2 Auburn 41 Deone Bucannon OLB 6-1 211 7 Washington State 43 Ross Cockrell DB 6-0 190 7 Duke 45 Devin White ILB 6-0 237 2 LSU 49 Cam Gill LB 6-3 240 R Wagner 50 Vita Vea NT 6-4 347 3 Washington 51 Kevin Minter ILB 6-0 246 8 LSU 51 Kendell Beckwith LB 6-2 243 2 LSU 54 Lavonte David ILB 6-1 233 9 Nebraska 56 Rakeem Nunez-Roches DT 6-2 307 6 Southern Mississippi 58 Shaquil Barrett OLB 6-2 250 7 Colorado State 64 Aaron Stinnie OG 6-3 312 3 James Madison 66 Ryan Jensen C 6-4 319 7 Colorado State-Pueblo 72 Josh Wells OT 6-6 306 6 James Madison 73 Joe Haeg OT 6-6 298 5 North Dakota State 74 Ali Marpet OG 6-4 307 6 Hobart 76 Donovan Smith OT 6-6 338 6 Penn State 77 Kyle Love DT 6-1 310 9 Mississippi State 78 Tristan Wirfs OT 6-5 320 R Iowa 79 Pat O’Connor DE 6-4 270 2 Eastern Michigan 81 Antonio Brown WR 5-10 185 10 Central Michigan 82 Antony Auclair TE 6-6 256 4 Laval (Canada) 84 Cameron Brate TE 6-5 245 6 Harvard 85 Jaydon Mickens WR 5-11 170 3 Washington 87 Rob Gronkowski TE 6-6 265 10 Arizona 88 Tanner Hudson TE 6-5 239 2 Southern Arkansas 90 Jason Pierre-Paul OLB 6-5 275 11 South Florida 92 William Gholston DE 6-6 281 8 Michigan State 93 Ndamukong Suh DE 6-4 313 11 Nebraska 94 Khalil Davis DT 6-1 308 R Nebraska 95 Jeremiah Ledbetter DE 6-3 295 2 Arkansas 96 Nasir Player LB 6-5 271 R East Tennessee State 96 Steve McLendon NT 6-3 310 11 Troy 97 Zach Triner LS 6-3 245 2 Assumption 98 Anthony Nelson OLB 6-7 271 2 Iowa

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.