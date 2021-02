No. 1 Gonzaga 106, San Diego 69

By The Associated Press

SAN DIEGO (3-8)

Parrish 6-9 0-1 13, Pyle 0-6 0-3 0, Pinchuk 3-5 1-2 7, Calcaterra 4-11 0-0 10, Sullivan 0-1 0-0 0, Hughes 1-9 0-3 3, Humphrey 5-7 0-0 10, Massalski 4-6 0-0 8, Rodriguez 3-8 4-4 10, Gultekin 2-2 3-4 8, Gjerde 0-0 0-0 0, Prunty 0-0 0-0 0. Totals 28-64 8-17 69.

GONZAGA (22-0)

Kispert 6-13 4-5 16, Timme 7-8 7-7 21, Ayayi 2-5 2-2 6, Nembhard 5-8 1-1 12, Suggs 7-14 3-5 17, Cook 2-4 2-3 6, Watson 3-5 1-1 7, Strawther 2-3 1-1 6, Harris 3-4 0-0 8, Gregg 2-5 0-0 4, Ballo 0-0 0-0 0, Arlauskas 0-1 0-0 0, Graves 0-1 0-0 0, Lang 0-0 0-0 0, Zakharov 1-1 0-0 3. Totals 40-72 21-25 106.

Halftime_Gonzaga 51-22. 3-Point Goals_San Diego 5-20 (Calcaterra 2-4, Gultekin 1-1, Parrish 1-2, Hughes 1-5, Sullivan 0-1, Rodriguez 0-3, Pyle 0-4), Gonzaga 5-19 (Harris 2-2, Zakharov 1-1, Nembhard 1-2, Strawther 1-2, Cook 0-1, Graves 0-1, Timme 0-1, Gregg 0-2, Suggs 0-3, Kispert 0-4). Rebounds_San Diego 26 (Massalski 7), Gonzaga 44 (Kispert, Timme 8). Assists_San Diego 11 (Pyle, Humphrey 3), Gonzaga 10 (Kispert 3). Total Fouls_San Diego 19, Gonzaga 17. A_200 (6,000).

