Santa Clara 86, Pepperdine 82

By The Associated Press

PEPPERDINE (10-9)

Edwards 4-7 3-4 11, Zidek 6-13 3-4 18, Ohia Obioha 2-3 1-4 5, Altman 3-9 2-4 9, Ross 9-14 6-8 26, Smith 0-5 4-4 4, Polk 3-3 2-2 9, Munson 0-1 0-0 0. Totals 27-55 21-30 82.

SANTA CLARA (10-6)

Caruso 3-4 0-0 6, Vrankic 8-16 8-9 26, Carlyle 5-8 6-8 16, J.Williams 4-10 7-8 17, G.Williams 3-6 2-4 10, Bediako 2-2 4-6 8, Tomley 1-5 0-0 3, Mitchell 0-2 0-0 0, Hudgens 0-1 0-1 0, Reynoso-Avila 0-1 0-0 0, Richards 0-0 0-0 0. Totals 26-55 27-36 86.

Halftime_Santa Clara 34-32. 3-Point Goals_Pepperdine 7-21 (Zidek 3-8, Ross 2-5, Polk 1-1, Altman 1-3, Edwards 0-2, Smith 0-2), Santa Clara 7-20 (Vrankic 2-4, G.Williams 2-4, J.Williams 2-5, Tomley 1-5, Carlyle 0-2). Fouled Out_Ross, Caruso, G.Williams. Rebounds_Pepperdine 30 (Zidek 9), Santa Clara 29 (Vrankic 9). Assists_Pepperdine 17 (Ross 6), Santa Clara 16 (Tomley 6). Total Fouls_Pepperdine 28, Santa Clara 25.

