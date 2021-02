WTA Money Leaders

By The Associated Press

Through Feb. 14

1 Aryna Sabalenka $72,820 2 Veronika Kudermetova $61,960 3 Ashleigh Barty $52,155 4 Elise Mertens $51,335 5 Maria Sakkari $47,375 6 Garbiñe Muguruza $42,155 7 Kaia Kanepi $37,455 8 Anett Kontaveit $37,355 9 Marta Kostyuk $35,360 10 Ann Li $33,520 11 Barbora Krejcikova $28,043 12 Ekaterina Alexandrova $26,425 13 Sofia Kenin $25,620 14 Jennifer Brady $25,420 15 Sorana Cirstea $24,009 16 Marketa Vondrousova $23,780 17 Ena Shibahara $22,815 18 Katerina Siniakova $21,592 19 Elina Svitolina $21,445 20 Shuko Aoyama $20,890 21 Elena Rybakina $20,195 22 Sara Sorribes Tormo $19,165 23 Serena Williams $18,610 24 Naomi Osaka $18,610 25 Vera Zvonareva $15,930 26 Karolina Muchova $15,540 27 Laura Siegemund $14,330 28 Nadia Podoroska $13,615 29 Ons Jabeur $13,315 30 Daria Kasatkina $13,315 31 Tamara Zidansek $12,970 32 Alizé Cornet $12,525 33 Ajla Tomljanovic $12,285 34 Yulia Putintseva $11,980 35 Arantxa Rus $11,943 36 Jasmine Paolini $11,623 37 Cori Gauff $11,515 38 Aliaksandra Sasnovich $11,515 39 Polona Hercog $11,223 40 Irene Burillo Escorihuela $10,697 41 Viktoria Kuzmova $10,611 42 Danka Kovinic $10,587 43 Heather Watson $10,370 44 Leylah Fernandez $10,105 45 Simona Halep $10,105 46 Jessica Pegula $10,020 47 Irina-Camelia Begu $9,780 48 Shelby Rogers $9,780 49 Anna Kalinskaya $9,685 50 Karolina Pliskova $9,600

