Angels 17, Indians 8

By The Associated Press

Cleveland Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 38 8 13 8 Totals 40 17 15 14 Rosario cf 3 1 2 0 Fltcher 2b 3 1 2 1 Johnson ph 2 0 0 0 Ke.Wong 2b 3 1 2 0 B.Zmmer rf 3 2 1 0 S.Ohtni dh 3 2 2 2 St.Kwan cf 1 0 0 0 Bemboom ph 3 1 0 0 B.Gamel dh 4 2 2 2 M.Trout cf 2 1 1 1 Mrabell ph 1 0 0 0 Lagares cf 3 1 2 2 Bradley 1b 2 1 1 2 A.Rndon 3b 3 0 1 0 Lvrnway 1b 1 0 0 0 J.Rojas pr 2 2 1 1 Y.Chang 3b 4 1 1 3 J.Upton lf 2 2 0 0 Krieger 3b 1 0 0 0 Jon.Jay lf 2 1 0 1 Ramirez lf 4 1 2 0 A.Pjols 1b 2 1 2 2 Al.Call pr 1 0 0 0 Ta.Ward pr 0 1 0 0 O.Mller 2b 4 0 2 0 Iglsias ss 3 1 0 0 Freeman ss 3 0 2 1 Rengifo ss 1 0 0 1 A.Hdges c 4 0 0 0 K.Szuki c 3 0 1 0 Mulrine c 1 1 0 0 D.Fwler rf 2 1 0 1 Schbler rf 2 0 1 2

Cleveland 101 060 000 – 8 Los Angeles 315 100 70x – 17

E_Rosario 3 (3), Rocchio 2 (2). DP_Cleveland 1, Los Angeles 0. LOB_Cleveland 7, Los Angeles 8. 2B_Zimmer (1), Gamel (2), Bradley (5), Ramirez (1), Freeman (1), Lagares (2), Rendon (3), Pujols (4), Schebler (2). 3B_Gamel (1). HR_Chang (4), Ohtani (4). CS_Zimmer (2). SF_Bradley, Fowler.

IP H R ER BB SO

Cleveland Bieber L, 0-2 3 7 9 1 2 1 Perez 1 2 1 1 0 1 Hembree 1 0 0 0 0 2 Shaw 1 1 0 0 2 0 Parker 1-3 3 7 2 2 0 Broom 2-3 1 0 0 0 1 Sandlin 1 1 0 0 0 1

Los Angeles Canning W, 1-1 4 5 2 2 1 5 Chavez 0 5 6 6 1 0 Rowen H, 1 1 1 0 0 0 1 Claudio H, 1 1 0 0 0 1 1 Rodriguez H, 2 1 2 0 0 0 1 Keller 2 0 0 0 0 3

HBP_by_Bieber (Upton), Broom (Rengifo).

WP_Canning.

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Lance Barrett; Second, Jose Navas; Third, Adam Bec.

T_3:28. A_2,031

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.