ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through Feb. 28

1 Novak Djokovic $2,095,075 2 Daniil Medvedev $1,607,675 3 Andrey Rublev $806,157 4 Stefanos Tsitsipas $787,514 5 Aslan Karatsev $753,855 6 Matteo Berrettini $558,478 7 Alexander Zverev $518,832 8 Fabio Fognini $441,795 9 Dominic Thiem $368,936 10 Grigor Dimitrov $368,232 11 Rafael Nadal $360,832 12 Milos Raonic $304,436 13 Diego Schwartzman $290,078 14 Alex de Minaur $289,142 15 Dusan Lajovic $259,936 16 Denis Shapovalov $253,233 17 Mackenzie McDonald $248,280 18 Felix Auger-Aliassime $243,500 19 Casper Ruud $239,400 20 Pablo Carreno Busta $228,578 21 Jan-Lennard Struff $227,847 22 Ivan Dodig $212,660 22 Filip Polasek $212,660 24 Cameron Norrie $180,653 25 Roberto Bautista Agut $170,730 26 Radu Albot $170,712 27 Adrian Mannarino $169,523 28 Nick Kyrgios $169,333 29 Filip Krajinovic $169,269 30 Pedro Martinez $161,658 31 Lloyd Harris $160,578 32 Alexander Bublik $159,073 33 Kei Nishikori $158,730 34 Karen Khachanov $158,369 35 Taylor Fritz $153,269 36 Marton Fucsovics $151,769 37 Feliciano Lopez $150,269 37 Mikael Ymer $150,269 39 John Millman $146,567 40 Thiago Monteiro $142,877 41 Frances Tiafoe $142,127 42 Gael Monfils $138,730 43 Guido Pella $134,539 44 Tommy Paul $133,884 45 James Duckworth $132,012 46 Miomir Kecmanovic $130,457 47 Salvatore Caruso $126,478 48 Emil Ruusuvuori $126,443 49 Jiri Vesely $126,134 50 Ricardas Berankis $124,659

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.