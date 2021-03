ATP Money Leaders

By The Associated Press

Through March 14

1 Novak Djokovic $2,088,075 2 Daniil Medvedev $1,686,638 3 Andrey Rublev $1,013,594 4 Stefanos Tsitsipas $879,074 5 Aslan Karatsev $710,805 6 Matteo Berrettini $558,478 7 Alexander Zverev $535,268 8 Fabio Fognini $441,795 9 Dominic Thiem $403,996 10 Grigor Dimitrov $368,232 11 Rafael Nadal $360,832 12 Diego Schwartzman $348,948 13 Dusan Lajovic $317,825 14 Alex de Minaur $317,726 15 Milos Raonic $304,436 16 Roberto Bautista Agut $296,076 17 Denis Shapovalov $288,293 18 Marton Fucsovics $281,156 19 Mackenzie McDonald $281,022 20 Felix Auger-Aliassime $264,997 21 Alexander Bublik $248,992 22 Casper Ruud $239,400 23 Karen Khachanov $233,396 24 Jan-Lennard Struff $228,598 25 Pablo Carreno Busta $228,578 26 Nikoloz Basilashvili $226,938 27 Cameron Norrie $222,904 28 Kei Nishikori $217,743 29 Ivan Dodig $216,115 29 Filip Polasek $216,115 31 Taylor Fritz $205,864 32 Adrian Mannarino $201,979 33 Radu Albot $194,742 34 John Millman $194,342 35 Jeremy Chardy $192,633 36 David Goffin $191,195 37 Lloyd Harris $189,313 38 Filip Krajinovic $182,829 39 Tommy Paul $179,618 40 Borna Coric $177,667 41 Pierre-Hugues Herbert $177,348 42 Ugo Humbert $172,049 43 Lorenzo Sonego $171,739 44 Thiago Monteiro $170,522 45 Nick Kyrgios $169,333 46 Egor Gerasimov $168,608 47 Alexei Popyrin $166,584 48 Miomir Kecmanovic $165,152 49 Hubert Hurkacz $162,689 50 Benoit Paire $161,949

