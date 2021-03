ATP Schedule

By The Associated Press

H-hard, C-clay, G-grass

Jan. 4-13 2021 — Antalya Open, HO (Alex de Minaur)

Jan. 4-13 2021 — Delray Beach Open, HO (Hubert Hurkacz)

Jan. 9-17 2021 — ASB Classic, HO

Jan. 31-7 2021 — Murray River Open, HO (Jannik Sinner)

Jan. 30-Feb. 6 — Taha Open Maharashtra, HO

Jan. 30-Feb. 7 — Great Ocean Road Open, HO (Daniel Evans)

Feb. 6-14 2021 — New York Open, HO

Feb. 13-21 2021 — Rio Open presented by Claro, CO

Jan. 9-Feb. 21 — Australian Open, HO (Novak Djokovic)

Feb. 19-28 2021 — Cordoba Open, CO (Juan Manuel Cerundolo)

Feb. 20-28 2021 — Open Sud de France, HO (David Goffin)

Feb. 19-28 2021 — Singapore, Singapore, HO (Alexei Popyrin)

Feb. 26-March 6 — Argentina Open, CO (Diego Schwartzman)

Feb. 26-March 6 — ABN Amro World Tennis Tournament, HO (Andrey Rublev)

March 5-13 2021 — Qatar ExxonMobil Open, HO (Nikoloz Basilashvili)

March 6-14 2021 — Marseille, HO (Daniil Medvedev)

March 5-14 2021 — Chile Open, CO (Cristian Garin)

March 12-20 2021 — Abierto Mexicano Telcel, HO (Alexander Zverev)

March 12-20 2021 — Dubai Duty Free Tennis Championships, HO (Aslan Karatsev)

March 9-21 2021 — BNP Paribas Open, HO

March 21-April 3 — Miami Open, HO

April 3-11 2021 — Cagliari, Italy, CO

April 3-11 2021 — Fayez Sarofim & Co. US Men’s Clay Court Championship, CO

April 3-11 2021 — Marbella, Spain, CO

April 3-11 2021 — Grand Prix Hassan II, CO

April 9-18 2021 — Monte-Carlo Rolex Masters, CO

April 16-25 2021 — Barcelona Open Banc Sabadell, CO

April 17-25 2021 — Belgrade, Serbia, CO

April 24-May 1 — Millennium Estoril Open, CO

April 24-May 1 — BMW Open by FWU, CO

April 30-9 2021 — Mutua Madrid Open, CO

May 7-16 2021 — Internazionali BNL d’Italia, CO

May 14-22 2021 — Geneva Open, CO

May 14-22 2021 — Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon, CO

May 21-June 5 — French Open, CO

June 5-13 2021 — Liberma Open, GO

June 5-13 2021 — Mercedes Cup, GO

June 12-20 2021 — Fever-Tree Championships, GO

June 12-21 2021 — NOVENTI Open, GO

June 19-26 2021 — Eastbourne International, GO

June 18-26 2021 — Mallorca Championships, GO

June 20-July 11 — The Championships, GO

July 10-18 2021 — Swedish Open, CO

July 10-18 2021 — Hamburg European Open, CO

July 10-18 2021 — Hall of Fame Open, GO

July 17-25 2021 — Swiss Open, CO

July 17-25 2021 — Abierto Mexicano de Tenis Mifel presentado por Cinemax, HO

July 17-25 2021 — Croatia Open Umag, CO

July 23-30 2021 — Olympic Tournament, HO

July 24-July 31 — Atlanta Open, HO

July 24-July 31 — Generali Open, CO

July 31-8 2021 — Citi Open, HO

Aug. 7-15 2021 — Rogers Cup, HO

Aug. 13-22 2021 — Western & Southern Open, HO

Aug. 20-28 2021 — Winston-Salem Open, HO

Aug. 28-Sept. 11 — US Open, HO

Sept. 18-26 2021 — Moselle Open, HO

Sept. 18-26 2021 — St. Petersburg Open, HO

Sept. 25-Oct. 2 — Chengdu Open, HO

Sept. 25-Oct. 2 — Sofia Open, HO

Sept. 25-Oct. 2 — Zhuhai Open, HO

Oct. 2-10 2021 — China Open, HO

Oct. 2-10 2021 — Rakuten Japan Open Tennis Championships, HO

Oct. 8-17 2021 — Shanghai Masters, HO

Oct. 16-24 2021 — European Open, HO

Oct. 16-24 2021 — VTB Kremlin Cup, HO

Oct. 16-24 2021 — Stockholm Open, HO

Oct. 23-31 2021 — Swiss Indoors Basel, HO

Oct. 23-31 2021 — Erste Bank Open, HO

Oct. 30-Nov. 6 — Tennis Paris Masters, HO

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.