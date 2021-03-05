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Braves 4, Twins 0

By The Associated Press
March 5, 2021 3:19 pm
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Minnesota Atlanta
ab r h bi ab r h bi
Totals 23 0 3 0 Totals 27 4 8 4
L.Arrez 3b 3 0 0 0 Acn Jr. rf 3 0 0 0
Garlick lf 2 0 0 0 T.Hrris rf 1 0 1 0
N.Grdon 2b 1 0 0 0 O.Albes 2b 2 0 1 0
Ja.Cave rf 2 0 0 0 Adranza 2b 2 0 0 0
Rfsnydr lf 1 0 1 0 Freeman 1b 2 0 0 0
Astdllo c 2 0 0 0 Br.Ball 1b 0 1 0 0
Hmilton c 1 0 0 0 M.Ozuna lf 2 0 0 0
Krlloff 1b 2 0 0 0 M.Hrris ph 1 1 1 0
A.Isola ph 1 0 0 0 d’Arnud c 2 0 1 0
Blnnhrn 2b 2 0 0 0 Morales pr 0 1 0 0
A.Rmine ss 2 0 0 0 Ja.Lamb 3b 2 0 0 0
Broxton cf 2 0 2 0 Kzm Jr. 3b 1 1 1 2
T.Telis dh 2 0 0 0 C.Pache cf 2 0 0 0
D.Wters ph 1 0 1 2
Camargo ss 2 0 1 0
Shwmake ss 1 0 0 0
Heredia dh 3 0 1 0
Minnesota 000 000 0xx 0
Atlanta 000 004 0xx 4

DP_Minnesota 1, Atlanta 1. LOB_Minnesota 2, Atlanta 5. 2B_Broxton (1), Kazmar Jr. (1), Waters (1), Camargo (1). SB_Heredia (1).

IP H R ER BB SO
Minnesota
Shoemaker 2 1-3 0 0 0 0 2
Anderson 2-3 1 0 0 0 0
Dobnak 2 1-3 3 0 0 0 2
Waddell L, 0-1 2-3 3 4 4 2 0
Farrell 1 1 0 0 0 1
Atlanta
Wright 3 1 0 0 0 2
Smith 1 0 0 0 0 2
Jones 1 0 0 0 0 1
Webb W, 1-0 1 1 0 0 0 1
Hernandez 1 1 0 0 0 2

WP_Waddell.

Umpires_Home, Fieldin Culbreth; First, Tim Timmons; Second, Jeremie Rehak; Third, Erich Bacchu.

        Insight by Kodak Alaris: Practitioners provide insight into how states and the IT industry are dealing with Real ID in this exclusive executive briefing.

T_1:56. A_1,686

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