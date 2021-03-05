Braves 4, Twins 0

|Minnesota
|
|
|
|
|
|Atlanta
|
|
|
|
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|Totals
|23
|0
|3
|0
|
|Totals
|27
|4
|8
|4
|
|L.Arrez 3b
|3
|0
|0
|0
|
|Acn Jr. rf
|3
|0
|0
|0
|
|Garlick lf
|2
|0
|0
|0
|
|T.Hrris rf
|1
|0
|1
|0
|
|N.Grdon 2b
|1
|0
|0
|0
|
|O.Albes 2b
|2
|0
|1
|0
|
|Ja.Cave rf
|2
|0
|0
|0
|
|Adranza 2b
|2
|0
|0
|0
|
|Rfsnydr lf
|1
|0
|1
|0
|
|Freeman 1b
|2
|0
|0
|0
|
|Astdllo c
|2
|0
|0
|0
|
|Br.Ball 1b
|0
|1
|0
|0
|
|Hmilton c
|1
|0
|0
|0
|
|M.Ozuna lf
|2
|0
|0
|0
|
|Krlloff 1b
|2
|0
|0
|0
|
|M.Hrris ph
|1
|1
|1
|0
|
|A.Isola ph
|1
|0
|0
|0
|
|d’Arnud c
|2
|0
|1
|0
|
|Blnnhrn 2b
|2
|0
|0
|0
|
|Morales pr
|0
|1
|0
|0
|
|A.Rmine ss
|2
|0
|0
|0
|
|Ja.Lamb 3b
|2
|0
|0
|0
|
|Broxton cf
|2
|0
|2
|0
|
|Kzm Jr. 3b
|1
|1
|1
|2
|
|T.Telis dh
|2
|0
|0
|0
|
|C.Pache cf
|2
|0
|0
|0
|
|
|
|
|
|
|
|D.Wters ph
|1
|0
|1
|2
|
|
|
|
|
|
|
|Camargo ss
|2
|0
|1
|0
|
|
|
|
|
|
|
|Shwmake ss
|1
|0
|0
|0
|
|
|
|
|
|
|
|Heredia dh
|3
|0
|1
|0
|
|Minnesota
|000
|000
|0xx
|–
|0
|Atlanta
|000
|004
|0xx
|–
|4
DP_Minnesota 1, Atlanta 1. LOB_Minnesota 2, Atlanta 5. 2B_Broxton (1), Kazmar Jr. (1), Waters (1), Camargo (1). SB_Heredia (1).
|Minnesota
|
|
|
|
|
|
|
|Shoemaker
|2
|1-3
|0
|0
|0
|0
|2
|Anderson
|
|2-3
|1
|0
|0
|0
|0
|Dobnak
|2
|1-3
|3
|0
|0
|0
|2
|Waddell L, 0-1
|
|2-3
|3
|4
|4
|2
|0
|Farrell
|1
|
|1
|0
|0
|0
|1
|Atlanta
|
|
|
|
|
|
|
|Wright
|3
|
|1
|0
|0
|0
|2
|Smith
|1
|
|0
|0
|0
|0
|2
|Jones
|1
|
|0
|0
|0
|0
|1
|Webb W, 1-0
|1
|
|1
|0
|0
|0
|1
|Hernandez
|1
|
|1
|0
|0
|0
|2
WP_Waddell.
Umpires_Home, Fieldin Culbreth; First, Tim Timmons; Second, Jeremie Rehak; Third, Erich Bacchu.
T_1:56. A_1,686
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