Braves 4, Twins 0

By The Associated Press

Minnesota Atlanta ab r h bi ab r h bi Totals 23 0 3 0 Totals 27 4 8 4 L.Arrez 3b 3 0 0 0 Acn Jr. rf 3 0 0 0 Garlick lf 2 0 0 0 T.Hrris rf 1 0 1 0 N.Grdon 2b 1 0 0 0 O.Albes 2b 2 0 1 0 Ja.Cave rf 2 0 0 0 Adranza 2b 2 0 0 0 Rfsnydr lf 1 0 1 0 Freeman 1b 2 0 0 0 Astdllo c 2 0 0 0 Br.Ball 1b 0 1 0 0 Hmilton c 1 0 0 0 M.Ozuna lf 2 0 0 0 Krlloff 1b 2 0 0 0 M.Hrris ph 1 1 1 0 A.Isola ph 1 0 0 0 d’Arnud c 2 0 1 0 Blnnhrn 2b 2 0 0 0 Morales pr 0 1 0 0 A.Rmine ss 2 0 0 0 Ja.Lamb 3b 2 0 0 0 Broxton cf 2 0 2 0 Kzm Jr. 3b 1 1 1 2 T.Telis dh 2 0 0 0 C.Pache cf 2 0 0 0 D.Wters ph 1 0 1 2 Camargo ss 2 0 1 0 Shwmake ss 1 0 0 0 Heredia dh 3 0 1 0

Minnesota 000 000 0xx – 0 Atlanta 000 004 0xx – 4

DP_Minnesota 1, Atlanta 1. LOB_Minnesota 2, Atlanta 5. 2B_Broxton (1), Kazmar Jr. (1), Waters (1), Camargo (1). SB_Heredia (1).

IP H R ER BB SO

Minnesota Shoemaker 2 1-3 0 0 0 0 2 Anderson 2-3 1 0 0 0 0 Dobnak 2 1-3 3 0 0 0 2 Waddell L, 0-1 2-3 3 4 4 2 0 Farrell 1 1 0 0 0 1

Atlanta Wright 3 1 0 0 0 2 Smith 1 0 0 0 0 2 Jones 1 0 0 0 0 1 Webb W, 1-0 1 1 0 0 0 1 Hernandez 1 1 0 0 0 2

WP_Waddell.

Umpires_Home, Fieldin Culbreth; First, Tim Timmons; Second, Jeremie Rehak; Third, Erich Bacchu.

T_1:56. A_1,686

