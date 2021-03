Cardinals 3, Mets 0

By The Associated Press

New York St. Louis ab r h bi ab r h bi Totals 31 0 4 0 Totals 30 3 5 3 B.Nimmo cf 4 0 0 0 Carlson cf 3 0 0 0 F.Lndor ss 3 0 1 0 Ed.Sosa 2b 0 1 0 0 Cnforto rf 4 0 0 0 Gldhmdt 1b 3 0 0 0 P.Alnso 1b 3 0 0 0 N.Grman 3b 1 0 0 0 B.Drury 1b 1 0 0 0 Arenado 3b 2 0 0 0 D.Smith lf 2 0 1 0 Wlliams pr 1 0 1 2 M.Smith lf 0 0 0 0 Crpnter 2b 3 0 0 0 J.McNil 2b 4 0 1 0 M.Mroff ph 1 0 0 0 J.Davis dh 2 0 0 0 Y.Mlina c 3 0 0 0 Kha.Lee ph 1 0 0 0 Knizner c 1 0 1 0 J.McCnn c 3 0 1 0 Au.Dean rf 4 0 0 0 Maxwell c 1 0 0 0 Ngowski lf 2 1 2 1 Gllorme 3b 3 0 0 0 J.Rndon ss 3 0 1 0 Mrtinez sp 2 0 0 0 L.Thmas cf 1 1 0 0

New York 000 000 000 – 0 St. Louis 010 000 02x – 3

E_Guillorme 2 (2), Gorman (2). DP_New York 1, St. Louis 1. LOB_New York 8, St. Louis 6. 2B_McNeil (2). HR_Nogowski (2). SB_Davis (1).

IP H R ER BB SO

New York Oswalt L, 0-1 4 2 1 1 0 3 Familia 1 0 0 0 1 1 Betances 1 0 0 0 1 1 Castro 1 1 0 0 0 2 Blevins 1 2 2 1 1 0

St. Louis Martinez W, 1-2 6 4 0 0 2 5 Woodford H, 2 2 0 0 0 0 1 Hicks S, 1-1 1 0 0 0 1 0

HBP_by_Martinez (Davis).

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Chris Conroy; Second, Mike Estabrook; Third, Carlos Torre.

T_2:37. A_1,341

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.