Chicago Cubs 7, Arizona 1

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 1 7 1 3 10 Marte cf 2 0 1 0 1 1 .500 Ginkel p 0 0 0 0 0 0 — VanMeter 2b 2 0 0 0 0 1 .000 Peralta lf 2 0 1 0 1 0 .500 Mathisen 1b 1 0 0 0 0 0 .000 Escobar 3b 3 0 0 0 0 2 .000 Vogt c 1 0 0 0 0 1 .000 Walker 1b 3 1 2 1 0 0 .667 Leyba 3b-ss 1 0 0 0 0 1 .000 Cabrera 2b 3 0 0 0 0 0 .000 An.Young lf 1 0 1 0 0 0 1.000 Rojas ss 2 0 0 0 1 1 .000 b-Carroll ph-rf 1 0 0 0 0 1 .000 C.Kelly c 3 0 0 0 0 0 .000 Navas p 0 0 0 0 0 0 — Guilbeau p 0 0 0 0 0 0 — c-Holaday ph 1 0 0 0 0 1 .000 P.Smith rf 3 0 1 0 0 0 .333 Querecuto 3b 1 0 0 0 0 0 .000 C.Smith p 1 0 0 0 0 0 .000 Mella p 0 0 0 0 0 0 — a-Locastro ph-cf 2 0 1 0 0 1 .500

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 7 12 7 2 9 Happ cf 1 1 0 0 1 1 .000 Hoerner 3b-2b 2 1 1 3 0 0 .500 Strumpf 2b 1 0 1 0 0 0 1.000 Contreras c 3 2 3 1 0 0 1.000 Lobatón c 2 0 0 0 0 2 .000 Rizzo 1b 2 0 0 0 0 0 .000 Wisdom 1b 2 0 1 0 0 0 .500 Bryant 3b 2 0 0 0 0 2 .000 Davis cf 2 0 1 0 0 1 .500 Pederson lf 2 0 1 2 0 1 .500 Martini rf 2 0 0 0 0 0 .000 Báez dh 2 0 1 0 0 0 .500 1-Gushue pr-dh 2 1 0 0 0 1 .000 Heyward rf 2 0 1 1 0 0 .500 2-Morel pr-lf 2 1 1 0 0 0 .500 Bote 2b 2 0 1 0 0 1 .500 3-Avelino pr-3b 2 1 0 0 0 0 .000 Sogard ss 2 0 0 0 0 0 .000 Weber ss 1 0 0 0 1 0 .000

Arizona 000 100 000_1 7 0 Chicago 201 400 00x_7 12 0

a-struck out for Mella in the 5th. b-struck out for Rojas in the 8th. c-struck out for Guilbeau in the 9th.

1-ran for Báez in the 4th. 2-ran for Heyward in the 4th. 3-ran for Bote in the 4th.

LOB_Arizona 9, Chicago 7. 2B_Marte (1), Peralta (1), An.Young (1), Locastro (1), Pederson (1), Báez (1), Contreras (1). HR_Walker (1), off Davies; Contreras (1), off C.Smith; Hoerner (1), off C.Smith. RBIs_Walker (1), Pederson 2 (2), Contreras (1), Heyward (1), Hoerner 3 (3).

Runners left in scoring position_Arizona 6 (Escobar 2, C.Kelly, Carroll, VanMeter); Chicago 5 (Báez, Wisdom, Martini, Lobatón). RISP_Arizona 0 for 9; Chicago 4 for 11.

Runners moved up_Cabrera. GIDP_Mathisen.

DP_Chicago 1 (Weber, Hoerner, Wisdom).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA C.Smith, L, 0-1 3 2-3 8 7 7 1 5 37 17.18 Mella 1-3 0 0 0 0 0 1 0.00 Ginkel 1 1-3 0 0 0 0 1 6 0.00 Navas 1 2-3 2 0 0 0 1 9 0.00 Guilbeau 1 2 0 0 1 2 13 0.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Davies, W, 1-0 3 1-3 2 1 1 2 2 27 2.70 Winkler, H, 1 2-3 0 0 0 0 1 4 0.00 Kimbrel 1 1 0 0 1 2 12 0.00 Chafin 1 1 0 0 0 0 5 0.00 Workman 1 1 0 0 0 0 4 0.00 Brothers 2-3 1 0 0 0 2 7 0.00 Meisinger 1-3 0 0 0 0 1 3 0.00 Strop 1 1 0 0 0 2 8 0.00

HBP_Workman (Locastro). WP_Chafin.

Umpires_Home, Rob Drake; First, Kerwin Danley; Third, Pat Hoberg.

T_2:59. A_3,597 (15,000).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.