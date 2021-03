Diamondbacks 6, Royals 6

By The Associated Press

Kansas City Arizona ab r h bi ab r h bi Totals 37 6 11 6 Totals 35 6 8 5 K.Isbel lf 5 2 2 1 Peralta lf 3 1 0 0 M.Tylor cf 3 1 2 0 P.Smith rf 1 0 0 0 E.Rvera 3b 2 1 1 2 N.Ahmed ss 2 2 0 0 H.Dzier 3b 3 0 2 1 Mthisen lf 1 0 1 0 N.Prtto 1b 1 0 0 0 Escobar 2b 4 2 1 0 O’Hearn 1b 3 1 1 0 D.Leyba ss 1 0 0 0 A.Mller lf 1 0 0 0 C.Wlker 1b 4 0 2 4 McBroom dh 4 1 2 2 Qrecuto 3b 1 0 0 0 Strling rf 3 0 0 0 Cabrera 3b 4 0 1 0 J.Gzman ss 0 0 0 0 Herrera c 1 0 0 0 Gllgher c 3 0 1 0 St.Vogt c 2 1 1 1 Ni.Dini c 1 0 0 0 Thmpson rf 3 0 0 0 N.Lftin ss 3 0 0 0 Lcastro cf 3 0 0 0 Er.Pena rf 1 0 0 0 VnMeter 2b 1 0 1 0 N.Lopez 2b 4 0 0 0 L.Waver sp 2 0 0 0 Widener rp 2 0 1 0

Kansas City 100 210 200 – 6 Arizona 003 120 000 – 6

E_Dozier (2), Locastro (1). LOB_Kansas City 5, Arizona 8. 2B_Dozier (4), O’Hearn (1), Escobar (3), Walker (1), VanMeter (1). 3B_Taylor (1). HR_Isbel (2), Rivera (1), McBroom (3), Vogt (2). CS_Taylor (2).

IP H R ER BB SO

Kansas City Duffy 4 2 4 1 2 6 Brach BS, 0-1 1 3 2 2 2 0 Davis 1 1 0 0 0 0 Barlow 1 0 0 0 1 2 Hahn 1 1 0 0 0 1 Hernandez 1 1 0 0 0 1

Arizona Weaver 4 1-3 7 4 3 0 5 Navas 2-3 1 0 0 0 1 Widener BS, 0-1 4 3 2 2 0 4

HBP_by_Duffy (Vogt).

PB_Dini.

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Jim Wolf; Second, Nick Mahrley; Third, Chad Whitso.

T_3:01. A_2,389

