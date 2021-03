Giants 11, Rockies 8

By The Associated Press

San Francisco Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 41 11 15 10 Totals 39 8 13 8 A.Slter cf 4 0 2 1 R.Tapia lf 3 1 1 1 J.Davis pr 2 1 1 1 R.Vlade lf 2 0 2 1 Wde Jr. rf 3 1 0 0 McMahon 3b 3 1 1 0 H.Ramos rf 2 0 0 0 Gr.Bird ph 1 0 1 1 C.Csali c 3 1 1 0 J.Hnnah pr 2 0 0 0 C.Tromp ph 3 0 1 1 T.Story ss 4 0 2 1 Dckrson dh 5 1 3 2 Stamets pr 1 0 0 0 Dar.Ruf 1b 2 1 0 0 Blckmon rf 4 1 1 1 L.Wyatt 1b 1 0 0 0 A.Trejo ph 1 0 0 0 J.Vsler 3b 4 1 2 1 C..Cron dh 3 1 2 0 S.Dggar lf 4 1 1 0 Yo.Daza ph 2 0 0 0 W.Wlson ss 4 2 1 1 Hlliard cf 2 1 0 0 J.Krzan 2b 3 2 3 2 Hampson 2b 1 1 0 0 Alcntra 2b 1 0 0 1 Fuentes 1b 3 0 1 1 Con.Joe 1b 1 1 1 0 C.Owngs 2b 3 0 1 0 C.Wlker 3b 1 0 0 1 D.Nunez c 1 1 0 1 B.Srven ph 1 0 0 0

San Francisco 200 104 310 – 11 Colorado 030 012 101 – 8

E_Wilson (2), Alcantara (2), Gilbreath (1). LOB_San Francisco 10, Colorado 12. 2B_Slater (1), Vosler (4), Vilade (1), Joe (2), Owings (2). HR_Dickerson (1), Krizan (2). SB_Tromp (1). SF_Vosler, Tapia, Welker.

IP H R ER BB SO

San Francisco Gausman 2 1-3 3 3 1 1 3 Wolff 2-3 0 0 0 1 0 Garcia 1 1 0 0 0 1 Littell W, 1-2 1 3 1 1 0 1 Gott H, 1 1 3 2 2 1 0 Marte 1 2 1 1 0 1 Sherfy 1 0 0 0 0 1 Doval 1 1 1 0 0 1

Colorado Marquez 5 6 3 3 0 6 Gilbreath L, 0-1, BS, 0-1 2-3 4 4 4 0 1 Lawrence 1-3 1 0 0 0 1 Diaz 1 2 3 3 3 1 Smith 1 2 1 1 1 1 Bowden 1 0 0 0 0 3

HBP_by_Marte (Hampson), Doval (Joe), Marquez (Wade Jr.).

WP_Gausman, Marquez, Gilbreath, Diaz.

PB_Tromp.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Kerwin Danley; Second, Rob Drake; Third, Scott Barr.

T_3:19. A_2,404

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.