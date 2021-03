Giants 9, Rockies 8

By The Associated Press

Colorado San Francisco ab r h bi ab r h bi Totals 31 8 9 7 Totals 29 9 11 7 R.Tapia lf 3 0 1 0 L Stlla 2b 1 0 0 1 Con.Joe 1b 1 1 0 0 Alcntra 2b 2 0 1 2 McMahon 3b 3 0 0 0 Ystzmsk rf 3 1 1 0 C.Wlker 3b 0 1 0 0 H.Ramos rf 2 0 2 1 T.Story ss 3 1 1 1 D.Slano 3b 2 0 1 0 Yo.Daza rf 1 1 1 1 W.Wlson 3b 2 0 0 0 Blckmon rf 2 1 0 0 W.Flres 1b 3 0 0 0 Stamets ss 0 0 0 1 L.Wyatt 1b 1 1 0 0 Fuentes 1b 3 0 1 0 B.Posey c 3 0 0 0 J.Hnnah rf 1 0 1 1 C.Tromp c 1 1 1 0 Rodgers 2b 3 0 0 0 Lngoria dh 1 1 1 0 C.Rbago c 1 0 0 0 A.Slter ph 1 0 1 0 Gr.Bird dh 2 1 1 0 P.Biley pr 0 1 0 0 Boswell ph 1 0 0 0 Crwford ss 3 1 1 0 El.Diaz c 2 1 2 3 Luciano ss 1 0 0 0 A.Trejo 2b 2 0 1 0 McCrthy lf 1 3 1 2 Hampson cf 2 0 0 0 S.Dggar cf 2 0 1 1 Hlliard cf 1 1 0 0

Colorado 000 400 40x – 8 San Francisco 120 101 40x – 9

E_Story (1), Crawford (1), Luciano 2 (3). DP_Colorado 1, San Francisco 2. LOB_Colorado 6, San Francisco 9. 2B_Fuentes (4), Trejo (3), Solano (1), McCarthy (1). HR_Story (3), Diaz (1). SB_Daza (1), Hannah (2), Ramos (1). CS_Ramos (1). SF_Stamets, La Stella.

IP H R ER BB SO

Colorado Marquez 3 6 4 3 3 3 Diehl 1 0 0 0 1 0 Oberg 1 1 0 0 0 1 Stephenson 1 1 1 1 2 1 Sheffield L, 0-1, BS, 0-1 1 2 4 4 4 1 Diaz 1 1 0 0 0 1

San Francisco Gausman 2 1 0 0 0 1 Kazmir H, 1 1 2 0 0 0 2 Long BS, 1-2 1 2 4 4 2 0 Gonzalez 1 1 0 0 0 2 Rogers 1 0 0 0 0 0 Nunez H, 1 1-3 0 3 3 3 0 Castro W, 1-1, BS, 0-2 2-3 2 1 1 0 1 Gott S, 1-2 1 1 0 0 0 2

WP_Nunez, Gott.

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Jim Reynolds; Second, Jim Wolf; Third, Adrian Johnso.

T_3:17. A_1,339

