Houston 2, Washington 2

By The Associated Press

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 8 2 4 6 Altuve 2b 3 1 1 0 0 0 .333 R.García 2b 1 0 0 0 1 0 .000 Brantley lf 3 0 2 2 0 0 .667 1-Jones pr-lf 2 0 1 0 0 1 .500 Bregman 3b 3 0 0 0 0 0 .000 Díaz 3b-1b 1 0 0 0 0 0 .000 Tucker rf 2 0 0 0 1 1 .000 Dawson rf 1 0 1 0 0 0 1.000 Correa ss 2 0 0 0 0 0 .000 Peña ss 2 0 0 0 0 2 .000 Alvarez dh 2 0 0 0 1 1 .000 b-Leon ph-dh 1 0 0 0 0 0 .000 Gurriel 1b 1 0 0 0 1 0 .000 De Goti 1b-3b 2 0 1 0 0 1 .500 McCormick cf 2 0 0 0 0 0 .000 Siri cf 2 0 1 0 0 0 .500 Maldonado c 2 1 1 0 0 0 .500 J.Castro c 2 0 0 0 0 0 .000

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 8 2 3 11 Turner ss 2 0 0 0 0 1 .000 Pérez ss-3b 2 0 0 0 0 1 .000 Sanchez 3b 0 0 0 0 0 0 — Schwarber lf 2 0 0 0 0 1 .000 Tocci lf 2 0 1 0 0 1 .500 Bell 1b 1 0 0 1 1 1 .000 Mendoza 1b 2 0 0 0 0 1 .000 Zimmerman dh 2 0 1 0 0 1 .500 a-Pineda ph-dh 2 1 1 1 0 1 .500 Stevenson rf 1 0 0 0 1 0 .000 L.García 2b 2 0 1 0 0 0 .500 Harrison 2b 1 0 0 0 1 0 .000 Hernandez rf 2 0 1 0 0 0 .500 Gomes c 2 1 2 0 0 0 1.000 Barrera c 2 0 0 0 0 0 .000 Mercer 3b 2 0 0 0 0 0 .000 Cluff ss 2 0 0 0 0 1 .000 Robles cf 2 0 1 0 0 1 .500 Wilson cf 2 0 0 0 0 1 .000

Houston 001 010 000_2 8 1 Washington 001 001 000_2 8 0

No outs when winning run scored.

a-homered for Zimmerman in the 6th. b-flied out for Alvarez in the 8th.

1-ran for Brantley in the 5th.

E_Correa (1). LOB_Houston 9, Washington 7. 2B_Brantley 2 (2), Jones (1), Gomes (1), Tocci (1), L.García (1), Hernandez (1). HR_Pineda (1), off Rodriguez. RBIs_Brantley 2 (2), Bell (1), Pineda (1). SB_Altuve (1). CS_Harrison (1), Siri (1).

Runners left in scoring position_Houston 4 (Bregman, McCormick, Tucker, Díaz); Washington 6 (Zimmerman, Mercer, Mendoza, Cluff, Wilson). RISP_Houston 2 for 8; Washington 1 for 12.

Runners moved up_Correa, Alvarez, Altuve, J.Castro, Barrera.

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Odorizzi 3 3 1 0 1 3 21 0.00 Garza Jr., BS, 0-1 1-3 0 0 0 1 1 7 0.00 Smith 2-3 1 0 0 1 0 6 0.00 Rodriguez, BS, 0-1 2 3 1 1 0 2 16 4.50 Hansen 2 0 0 0 0 3 12 0.00 Martinez 1 1 0 0 0 2 8 0.00

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Strasburg 5 2-3 4 2 2 3 3 40 3.18 Peterson 1-3 1 0 0 0 0 2 0.00 Hand 1 1 0 0 0 0 4 0.00 Rainey 1 1 0 0 0 2 8 0.00 Suero 1 1 0 0 1 1 9 0.00

Umpires_Home, Ryan Wills; First, CB Bucknor; Second, Mike Estabrook; Third, Brennan Miller.

T_3:04.

