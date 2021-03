Indians 7, Rangers 2

By The Associated Press

Texas Cleveland ab r h bi ab r h bi Totals 31 2 3 1 Totals 33 7 9 7 E.White 1b 4 0 0 0 Hrnndez 2b 4 1 3 4 A.Ibnez 3b 3 0 1 0 O.Mller 2b 1 0 0 0 Apostel 3b 0 0 0 0 Rosario lf 3 0 0 0 R.Gzman lf 2 0 0 0 Mrabell pr 1 0 0 0 Thmpson pr 1 0 0 0 Ramirez 3b 4 1 2 0 C.Terry dh 4 0 0 0 Krieger 3b 1 0 0 0 Clbrson ss 2 0 1 0 F.Reyes dh 4 1 2 2 Freeman 2b 1 0 0 0 B.Gamel ph 1 0 0 0 DShelds cf 2 1 0 0 Ramirez rf 4 1 1 0 S.Wlker cf 1 0 0 0 J.Buers 1b 1 2 0 0 J.Mrtin rf 3 0 0 0 R.Perez c 2 0 0 0 D.Btera c 2 0 0 0 B.Tylor ph 1 0 0 0 J.Hicks c 2 1 1 1 Gimenez ss 3 0 0 0 Wendzel 2b 4 0 0 0 B.Zmmer cf 3 1 1 1

Texas 000 000 101 – 2 Cleveland 030 121 00x – 7

E_Ibanez (2), Krieger (3). DP_Texas 1, Cleveland 0. LOB_Texas 7, Cleveland 9. 2B_Hernandez (3), Zimmer (2). HR_Hicks (2), Hernandez (1), Reyes (3). SB_DeShields (1).

IP H R ER BB SO

Texas Hearn L, 0-1 3 2 4 1 3 3 Ozuna 1-3 1 0 0 0 0 Bahr 1 2-3 4 2 2 1 1 Herget 1 2 1 1 1 1 Vincent 1 0 0 0 0 1 de Geus 1 0 0 0 0 2

Cleveland Bieber W, 1-2 4 2 0 0 2 6 Nelson 1 0 0 0 0 2 Parker 1 0 0 0 1 3 Karinchak 1 0 1 0 1 3 Gose 1 0 0 0 1 2 Maton 1 1 1 1 0 2

HBP_by_Hearn (Bauers), Herget (Gimenez).

WP_Bieber.

PB_Butera.

Umpires_Home, Gabe Morales; First, Todd Tichenor; Second, Adam Hamari; Third, Nick Mahrle.

T_3:06. A_2,211

