Iona 72, Quinnipiac 48

By The Associated Press

IONA (9-5)

Joseph 4-6 1-3 9, Koroma 5-8 0-2 10, Gist 3-10 6-6 12, JeanLouis 3-7 1-2 7, Ross 5-12 4-4 15, Shema 4-5 1-2 9, Myers 2-5 0-0 5, van Eyck 0-1 0-0 0, Chavez 1-4 0-0 3, Cashaw 1-2 0-0 2, Carey 0-0 0-0 0, Crafoord 0-0 0-0 0, Weiss 0-0 0-0 0. Totals 28-60 13-19 72.

QUINNIPIAC (9-13)

Rigoni 2-9 0-0 6, Pinkney 1-2 1-2 3, Lewis 2-5 1-4 5, Williams 1-8 0-0 3, Chenery 1-7 1-4 4, McGuire 2-5 0-1 4, Kortright 3-9 0-0 7, Riggins 2-7 0-1 4, Akot 0-1 1-2 1, Balanc 0-0 5-6 5, Pickron 2-3 0-0 6, Higgins 0-1 0-0 0. Totals 16-57 9-20 48.

Halftime_Iona 25-20. 3-Point Goals_Iona 3-7 (Ross 1-1, Chavez 1-2, Myers 1-2, Gist 0-1, JeanLouis 0-1), Quinnipiac 7-26 (Pickron 2-3, Rigoni 2-8, Chenery 1-4, Kortright 1-4, Williams 1-6, Riggins 0-1). Fouled Out_Pinkney. Rebounds_Iona 49 (JeanLouis 11), Quinnipiac 25 (Rigoni 6). Assists_Iona 11 (Koroma, Gist, JeanLouis, van Eyck 2), Quinnipiac 12 (Lewis 8). Total Fouls_Iona 20, Quinnipiac 17.

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.