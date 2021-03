Korn Ferry Tour Money Leaders

By The Associated Press

Through March 28

Trn Money 1. Will Zalatoris 16 $403,978 2. Stephan Jaeger 21 $353,482 3. Davis Riley 22 $351,590 4. Brandon Wu 10 $346,014 5. Lee Hodges 22 $332,021 6. Taylor Pendrith 23 $323,856 7. Jared Wolfe 23 $306,019 8. Greyson Sigg 22 $291,577 9. Chad Ramey 25 $283,027 10. Roberto Díaz 23 $277,080 11. Max McGreevy 23 $261,161 12. Mito Pereira 23 $250,816 13. David Lipsky 21 $248,362 14. Adam Svensson 24 $239,895 15. Paul Barjon 21 $228,416 16. Ben Kohles 23 $227,702 17. Taylor Montgomery 21 $225,825 18. Curtis Thompson 24 $220,615 19. Dan McCarthy 23 $210,861 20. Curtis Luck 19 $207,955 21. Nick Hardy 25 $203,198 22. Dylan Wu 26 $200,115 23. Seth Reeves 22 $199,759 24. Brett Drewitt 26 $198,350 25. David Kocher 25 $191,356 26. Jimmy Stanger 24 $177,041 27. Hayden Buckley 16 $175,649 28. Brad Hopfinger 21 $172,858 29. Brandon Harkins 23 $170,992 30. John Chin 23 $168,087 31. Andrew Novak 24 $166,917 32. Tommy Gainey 19 $164,151 33. Justin Lower 21 $163,474 34. Zecheng Dou 22 $158,557 35. Ollie Schniederjans 20 $158,025 36. Kyle Jones 20 $157,442 37. Dawson Armstrong 25 $157,206 38. Trey Mullinax 14 $154,603 39. Paul Haley II 19 $153,111 40. Nicholas Lindheim 22 $149,642 41. Evan Harmeling 21 $148,859 42. Carl Yuan 21 $146,374 43. Vince India 24 $136,252 44. Scott Gutschewski 21 $134,696 45. Theo Humphrey 24 $133,293 46. Callum Tarren 23 $132,983 47. Cameron Young 11 $129,985 48. José de Jesús Rodríguez 21 $124,505 49. Anders Albertson 19 $123,562 50. Augusto Núñez 26 $120,098

