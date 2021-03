LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through March 28

Trn Money 1. Nelly Korda 4 $456,042 2. Lexi Thompson 4 $362,191 3. Inbee Park 1 $270,000 4. Austin Ernst 4 $245,466 5. Danielle Kang 4 $242,914 6. Jessica Korda 3 $224,505 7. Lydia Ko 3 $204,228 8. Jin Young Ko 3 $196,017 9. Jennifer Kupcho 3 $160,805 10. Amy Olson 2 $160,255 11. In Gee Chun 4 $117,121 12. Stacy Lewis 4 $107,981 13. Jenny Coleman 3 $105,239 14. Brooke M. Henderson 4 $103,449 15. Cheyenne Knight 4 $100,064 16. Patty Tavatanakit 3 $96,696 17. Sophia Popov 4 $96,430 18. Sarah Kemp 3 $91,296 19. Leona Maguire 3 $77,356 20. Albane Valenzuela 3 $74,079 21. Jenny Shin 3 $69,082 22. Angel Yin 3 $68,951 23. Angela Stanford 4 $67,981 24. Minjee Lee 1 $67,770 24. Hyo Joo Kim 1 $67,770 26. Ashleigh Buhai 3 $57,796 27. Georgia Hall 4 $56,839 28. Gaby Lopez 4 $55,707 29. Amy Yang 3 $50,581 30. Mel Reid 4 $49,766 31. Wei-Ling Hsu 3 $49,618 32. Ally Ewing 4 $48,263 33. Annie Park 4 $47,423 34. Charley Hull 3 $47,018 35. Mi Jung Hur 4 $46,152 36. Xiyu Lin 3 $44,041 37. Bronte Law 4 $43,307 38. Yu Liu 3 $42,446 39. Ryann O’Toole 3 $41,175 40. Chella Choi 3 $38,996 40. Marissa Steen 2 $38,996 42. Sei Young Kim 3 $38,907 43. Nicole Broch Larsen 3 $38,068 44. Jennifer Chang 3 $37,930 45. Megan Khang 3 $37,701 46. Jing Yan 3 $37,112 47. Anna Nordqvist 3 $36,670 48. Madelene Sagstrom 4 $36,047 49. Sarah Schmelzel 3 $35,726 50. Cydney Clanton 4 $34,959

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.