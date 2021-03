Mariners 13, Royals 0

By The Associated Press

Seattle Kansas City ab r h bi ab r h bi Totals 44 13 15 13 Totals 30 0 3 0 Haniger rf 4 1 1 1 Wtt Jr. 2b 4 0 0 0 D.Thmas rf 2 0 1 0 Mondesi ss 3 0 1 0 D.Moore 2b 3 1 1 0 N.Prtto 1b 0 0 0 0 Rnhimer ph 2 0 0 0 Santana 1b 2 0 0 0 T.Frnce 3b 4 1 1 2 N.Lftin pr 1 0 0 0 J.Witte 3b 1 1 0 0 J.Soler rf 3 0 0 0 Torrens c 3 2 1 1 Er.Pena rf 1 0 0 0 J.Godoy c 1 0 0 0 E.Rvera 3b 3 0 0 0 T.Mrphy dh 2 2 1 2 A.Mller ph 1 0 0 0 Rdrguez ph 3 1 2 2 S.Mtias lf 2 0 0 0 Crwford ss 4 1 1 1 F.Frmin ph 1 0 1 0 D.Wlton ss 2 0 0 0 McBroom dh 3 0 1 0 E.White 1b 3 1 2 2 C.Dngan ph 1 0 0 0 S.Trvis 1b 2 0 0 0 Gllgher c 1 0 0 0 J.Frley lf 3 1 1 0 Mlendez c 1 0 0 0 Mrmljos lf 1 0 0 0 J.Dyson cf 2 0 0 0 Hggerty cf 4 1 3 2 K.Isbel cf 1 0 0 0 B.Bshop cf 0 0 0 0

Seattle 123 510 100 – 13 Kansas City 000 000 000 – 0

E_Sadler (1), Mondesi (2), Loftin (2), Matias (1). LOB_Seattle 12, Kansas City 7. 2B_Rodriguez (2), Haggerty (1). 3B_Haggerty (2). HR_France (4), Murphy (1), Rodriguez (1). SB_White (1).

IP H R ER BB SO

Seattle Sheffield W, 1-1 4 2 0 0 2 6 Sadler 1 2-3 0 0 0 1 4 Vest 1 1-3 0 0 0 0 1 Gerber 1 0 0 0 1 1 Steckenrider 1 1 0 0 0 3

Kansas City Keller L, 1-1 3 6 6 5 3 2 Brach 1-3 6 5 5 1 1 Hernandez 1 2-3 1 1 1 0 3 Davis 1 1 0 0 1 2 Barlow 1 0 1 0 2 2 Hahn 1 0 0 0 1 1 Skoglund 1 1 0 0 0 0

WP_Keller, Barlow.

PB_Melendez.

Umpires_Home, Nic Lentz; First, Ed Hickox; Second, Alan Porter; Third, Malachi Moor.

T_3:24. A_2,096

