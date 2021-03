Mariners 3, Brewers 1

By The Associated Press

Seattle Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 34 3 9 3 Totals 30 1 5 1 Hggerty 2b 4 0 0 0 Ko.Wong 2b 3 1 1 0 T.Frnce 3b 3 0 1 0 Mtchell cf 1 0 1 0 J.Witte 3b 1 1 1 1 K.Hiura 1b 2 0 1 0 Torrens dh 4 0 1 0 Z.Green pr 1 0 0 0 T.Mrphy c 2 0 0 0 C.Ylich lf 2 0 1 1 O’Keefe c 1 0 0 0 McKnney pr 1 0 0 0 Mrmljos 1b 2 0 0 0 A.Grcia rf 3 0 0 0 S.Trvis 1b 1 0 0 0 Wstbrok 2b 1 0 1 0 Kelenic cf 3 1 1 1 Brd Jr. cf 3 0 0 0 B.Bshop cf 1 0 1 0 O.Arcia 3b 2 0 0 0 Rdrguez rf 3 1 1 1 H.Perez rf 2 0 0 0 D.Thmas rf 1 0 0 0 L.Urias ss 2 0 0 0 J.Frley lf 3 0 2 0 Flciano c 1 0 0 0 Lberato lf 1 0 0 0 L.Maile c 3 0 0 0 Rnhimer ss 3 0 1 0 Peralta sp 1 0 0 0 D.Wlton ss 1 0 0 0 Nttnghm ph 2 0 0 0

Seattle 010 000 110 – 3 Milwaukee 100 000 000 – 1

DP_Seattle 1, Milwaukee 1. LOB_Seattle 6, Milwaukee 5. 2B_Torrens (1), Fraley (2), Reinheimer (2), Wong (2). HR_Witte (2), Kelenic (2), Rodriguez (2). SB_Bishop (1), Fraley (1), Mitchell (3). CS_Kelenic (1).

IP H R ER BB SO

Seattle Paxton 4 1-3 2 1 1 2 8 Chargois 2-3 0 0 0 0 0 Middleton W, 1-0 1 1 0 0 1 3 Lail H, 1 1 0 0 0 0 0 Fletcher H, 3 1 1 0 0 0 2 Newsome S, 1-1 1 1 0 0 0 1

Milwaukee Peralta 4 2-3 5 1 1 1 5 Rasmussen 1 1-3 0 0 0 0 2 Boxberger L, 0-2 1 2 1 1 0 1 Feyereisen 1 1 1 1 0 2 Milner 1 1 0 0 0 1

HBP_by_Peralta (Murphy).

WP_Middleton, Boxberger.

Umpires_Home, Scott Barry; First, Paul Clemons; Second, Adrian Johnson; Third, Jim Reynold.

T_2:51. A_2,242

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.