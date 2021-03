Mariners 6, Giants 3

By The Associated Press

Seattle San Francisco ab r h bi ab r h bi Totals 32 6 8 5 Totals 28 3 6 2 Trmmell lf 3 2 2 1 L Stlla 2b 3 1 0 0 B.Bshop lf 1 0 0 0 J.Krzan 2b 1 0 0 0 T.Frnce dh 4 0 2 1 Ystzmsk rf 3 0 0 0 E.Filia ph 1 0 0 0 D.Slano 3b 3 0 1 2 Torrens c 4 0 0 0 W.Flres 1b 2 0 0 0 O’Keefe c 0 0 0 0 Lngoria dh 3 0 0 0 K.Lewis cf 4 0 2 1 P.Biley ph 0 0 0 0 Lberato pr 1 0 0 0 Crwford ss 3 0 1 0 Mrmljos 1b 3 1 0 0 C.Csali c 2 0 0 0 S.Trvis 1b 1 0 0 0 Jo.Bart c 2 0 2 0 Hggerty 3b 2 0 0 0 M.Dubon cf 3 1 1 0 J.Frley rf 1 1 0 0 McCrthy lf 3 1 1 0 Rnhimer ss 4 1 1 1 D.Wlton 2b 3 1 1 1

Seattle 100 014 000 – 6 San Francisco 003 000 000 – 3

E_Haggerty (1). DP_Seattle 1, San Francisco 1. LOB_Seattle 8, San Francisco 10. 2B_Trammell (5), France (3), Lewis 2 (4), Reinheimer (1), Solano (2), McCarthy (2). SB_Trammell (2), Haggerty 2 (5), Reinheimer (2), Dubon (2).

IP H R ER BB SO

Seattle Dunn 2 2-3 1 3 3 3 3 Chargois 1-3 0 0 0 1 1 Margevicius W, 1-0 4 4 0 0 0 6 Fletcher H, 3 1 2 0 0 1 3 Swanson S, 2-2 1 1 0 0 0 0

San Francisco DeSclafani 3 2-3 3 1 1 2 3 Peralta 1-3 0 0 0 0 1 Wisler H, 2 1 1 1 1 1 1 Selman 1-3 2 4 3 2 1 Alvarez 2-3 1 0 0 0 1 Bracho 1 0 0 0 0 3 Castro 1 0 0 0 1 1

HBP_by_DeSclafani (Haggerty).

WP_Dunn.

Umpires_Home, Nestor Ceja; First, Adrian Johnson; Second, Alan Porter; Third, Kerwin Danle.

T_3:33. A_1,543

