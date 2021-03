Mariners 7, Dodgers 3

By The Associated Press

Los Angeles Seattle ab r h bi ab r h bi Totals 34 3 7 3 Totals 32 7 8 7 M.Betts rf 3 0 0 0 Haniger rf 3 1 1 1 McKstry rf 1 0 0 0 Lberato pr 0 1 0 0 C.Sager ss 3 0 0 0 Trmmell lf 3 0 0 0 S.Neuse 3b 2 0 0 0 K.Lewis cf 4 0 1 0 J.Trner 3b 2 0 2 0 K.Sager 3b 4 0 2 2 Estevez pr 2 0 0 0 Torrens c 3 1 1 0 W.Smith c 3 0 0 0 D.Moore 2b 4 1 1 1 S.Brman c 1 0 0 0 E.White 1b 3 1 1 2 M.Muncy 1b 3 1 2 0 Hggerty cf 1 0 0 0 A.Burns pr 1 1 0 0 Mrmljos dh 3 1 1 1 C.Tylor 2b 3 1 2 2 J.Godoy ph 1 0 0 0 R.Rvelo 1b 1 0 0 0 Crwford ss 2 1 0 0 A.Brnes dh 2 0 0 0 Raleigh c 1 0 0 0 Dvidson ph 1 0 0 0 M.Beaty lf 1 0 0 1 J.Otman cf 1 0 0 0 D.Pters cf 3 0 0 0 El.Soto ss 1 0 1 0

Los Angeles 000 201 000 – 3 Seattle 000 050 20x – 7

E_Haggerty (2). LOB_Los Angeles 9, Seattle 5. 2B_Turner (2), Soto (2), Seager 2 (3), Torrens (2), Moore (3). HR_Taylor (4), Haniger (3), White (2), Marmolejos (1). SB_Moore (3). SF_Beaty.

IP H R ER BB SO

Los Angeles Bauer L, 1-1 4 1-3 6 5 5 0 5 Treinen 1 1 0 0 0 1 Gray 1 1-3 1 2 2 3 1 Miller 1 1-3 0 0 0 0 2

Seattle Sheffield 4 2-3 4 2 2 3 5 Nittoli W, 1-0 1-3 0 0 0 0 0 Steckenrider H, 1 1 2 1 1 0 2 Montero H, 1 1 0 0 0 0 1 Gerber 1 0 0 0 0 2 Gomez 1 1 0 0 1 2

HBP_by_Treinen (Torrens).

WP_Treinen, Gray, Steckenrider.

Umpires_Home, Jose Navas; First, Mark Ripperger; Second, Cory Blaser; Third, Bruce Dreckma.

T_3:00. A_1,908

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.