N.Y. Mets 3, St. Louis 3

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 3 6 3 2 7 Nimmo cf 3 1 1 0 0 1 .333 Castro p 0 0 0 0 0 0 — Peraza 2b 1 0 0 0 0 0 .000 Lindor ss 2 1 1 0 0 0 .500 Guillorme ss 1 1 1 0 1 0 1.000 Do.Smith lf 2 0 0 0 0 1 .000 M.Smith lf 2 0 1 1 0 1 .500 Blevins p 0 0 0 0 0 0 — Hildenberger p 0 0 0 0 0 0 — Alonso 1b 2 0 1 2 0 0 .500 Drury 1b 2 0 0 0 0 0 .000 McNeil 2b 3 0 0 0 0 0 .000 Gsellman p 0 0 0 0 0 0 — Ferguson lf 1 0 0 0 0 0 .000 Davis 3b 1 0 0 0 1 0 .000 Hager 3b 2 0 0 0 0 1 .000 Pillar rf 2 0 0 0 0 0 .000 Crow-Armstrong rf 2 0 1 0 0 1 .500 McCann c 2 0 0 0 0 0 .000 Joseph c 1 0 0 0 0 1 .000 Walker p 1 0 0 0 0 0 .000 b-Almora Jr. ph-cf 2 0 0 0 0 1 .000

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 3 5 3 1 7 Edman 2b 2 0 1 0 0 0 .500 2-Moroff pr-2b 2 0 0 0 0 0 .000 Goldschmidt 1b 2 0 0 0 0 0 .000 Nogowski 1b 2 0 0 0 0 0 .000 Arenado 3b 1 1 1 1 0 0 1.000 Rondón 3b 3 0 0 0 0 2 .000 DeJong ss 2 0 0 0 0 0 .000 Sosa ss 2 1 2 1 0 0 1.000 O’Neill lf 2 0 0 0 0 0 .000 Toerner lf 1 0 0 0 0 1 .000 Molina c 1 0 0 0 0 0 .000 Knizner c 2 0 0 0 0 0 .000 Carlson cf 2 0 0 0 0 1 .000 Dean rf 1 0 0 0 0 0 .000 Williams rf 1 1 0 0 1 1 .000 Hurst cf 1 0 0 0 0 1 .000 Wainwright p 0 0 0 0 0 0 — Cruz p 0 0 0 0 0 0 — a-Carpenter ph 1 0 1 1 0 0 1.000 1-Capel pr 0 0 0 0 0 0 — C.Martínez p 0 0 0 0 0 0 — c-Nootbaar ph 1 0 0 0 0 0 .000 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Helsley p 0 0 0 0 0 0 — d-Mendoza ph 1 0 0 0 0 1 .000 Gallegos p 0 0 0 0 0 0 —

New York 200 000 010_3 6 0 St. Louis 101 000 001_3 5 0

No outs when winning run scored.

a-singled for Cruz in the 3rd. b-popped out for Walker in the 5th. c-flied out for C.Martínez in the 5th. d-struck out for Helsley in the 8th.

1-ran for Carpenter in the 3rd. 2-ran for Edman in the 3rd.

LOB_New York 4, St. Louis 2. 2B_Lindor (1), Alonso (1), Guillorme (1), M.Smith (1). HR_Arenado (1), off Walker; Sosa (1), off Hildenberger. RBIs_Alonso 2 (2), M.Smith (1), Arenado (1), Carpenter (1), Sosa (1). S_Toerner.

Runners left in scoring position_New York 2 (Pillar, Drury); St. Louis 1 (Dean). RISP_New York 2 for 6; St. Louis 1 for 5.

Runners moved up_Goldschmidt, Knizner. GIDP_Drury, Rondón.

DP_New York 1 (Davis, McNeil, Drury); St. Louis 1 (Rondón, Moroff, Nogowski).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Walker 5 3 2 2 1 2 80 3.60 Castro 1 0 0 0 0 1 8 0.00 Gsellman 1 1 0 0 0 0 10 0.00 Blevins, H, 1 1 0 0 0 0 2 12 0.00 Hildenberger, BS, 0-1 1 1 1 1 0 2 22 9.00

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright 2 2-3 3 2 2 1 1 47 6.75 Cruz 1-3 0 0 0 0 0 6 0.00 C.Martínez 3 0 0 0 1 2 33 0.00 Miller 1 1 0 0 0 2 19 0.00 Helsley 1 2 1 1 0 1 20 9.00 Gallegos 1 0 0 0 0 1 10 0.00

WP_Walker.

Umpires_Home, Lance Barksdale; First, Ron Kulpa; Third, Dave Rackley.

T_2:30. A_1,320 (6,871).

