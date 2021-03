Nationals 3, Mets 1

By The Associated Press

Washington New York ab r h bi ab r h bi Totals 33 3 7 3 Totals 30 1 6 1 V.Rbles cf 3 0 1 0 B.Nimmo lf 3 0 0 0 Stvnson cf 1 0 0 0 J.Frgas lf 0 0 0 0 Ju.Soto rf 3 0 1 0 K.Pllar rf 3 0 2 0 H.Perez ss 1 0 1 0 Frguson rf 1 0 0 0 T.Trner ss 3 0 0 0 J.Davis 3b 1 1 0 0 C.Tocci rf 1 0 0 0 J.Praza 3b 1 0 0 0 Jo.Bell 1b 3 1 1 1 J.McCnn c 3 0 1 1 J.Mrcer 3b 1 0 0 0 Mazeika c 1 0 1 0 Schwrbr lf 3 1 1 1 J.Vllar 2b 3 0 0 0 Y.Tomas lf 1 0 0 0 J.Hager 2b 1 0 1 0 A.Avila c 3 0 0 0 Gllorme ss 3 0 0 0 Barrera c 1 0 0 0 W.Tovar ss 1 0 0 0 Kieboom 3b 3 0 0 0 Alm Jr. cf 3 0 1 0 L.Grcia 2b 3 0 0 0 B.Drury 1b 3 0 0 0 Hrnndez dh 3 1 2 1 To.Nido dh 3 0 0 0

Washington 010 001 100 – 3 New York 100 000 000 – 1

E_Davis (2). DP_Washington 3, New York 1. LOB_Washington 3, New York 5. 2B_Robles (2), Perez (1), McCann (2). HR_Bell (3), Schwarber (2), Hernandez (2).

IP H R ER BB SO

Washington Lester 2 1 1 1 1 2 Avilan 2 1 0 0 1 3 Clay W, 1-0 2 1 0 0 0 1 Finnegan H, 2 1 1 0 0 0 2 Peterson H, 1 1 0 0 0 1 0 Fuentes S, 1-2 1 2 0 0 0 0

New York Stroman 5 2 1 1 0 6 Familia L, 0-1 1 2 1 1 0 0 Loup 1 1 1 1 0 2 Diaz 1 2 0 0 0 1 May 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Andy Fletcher; First, Ron Kulpa; Second, Lance Barksdale; Third, Chris Conro.

T_2:33. A_1,390

