Orioles 10, Pirates 9

By The Associated Press

Pittsburgh Baltimore ab r h bi ab r h bi Totals 39 9 16 7 Totals 34 10 10 10 A.Alfrd lf 5 1 2 0 Mullins cf 3 1 1 0 Gnzalez 2b 4 0 0 0 R.Urias ss 0 0 0 0 P.Evans rf 5 3 4 2 Mancini 1b 4 1 1 2 Frazier 1b 3 1 2 0 A.Wynns c 1 0 0 0 Swggrty pr 1 0 0 0 Mntcstl lf 3 2 2 3 Wi.Difo 3b 5 0 1 1 R.Bnnon 3b 0 0 0 0 Goodwin cf 5 1 2 0 M.Frnco 3b 4 0 0 0 Wolters c- 5 1 2 2 T.Nevin 1b 1 0 0 0 Peguero ss 3 0 2 2 Au.Hays rf 4 2 3 3 On.Cruz ss 1 1 1 0 F.Glvis ss 3 0 0 0 J.Oliva dh 2 1 0 0 Wlkrson pr 0 1 0 0 Sverino c 4 1 2 2 Rtschmn dh 4 1 1 0 Valaika 2b 2 1 0 0 J.Jones 2b 1 0 0 0

Pittsburgh 213 000 120 – 9 Baltimore 060 300 10x – 10

E_Difo (2), Jones 2 (2). DP_Pittsburgh 1, Baltimore 3. LOB_Pittsburgh 7, Baltimore 6. 2B_Frazier (2), Difo (2), Goodwin (1), Peguero (1), Cruz (1), Hays (4), Severino (3). 3B_Hays (1). HR_Mountcastle (4), Hays (3). SB_Alford (1), Gonzalez (3), Mullins (2), Urias (2), Mountcastle (1). CS_Urias (1).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Poppen 1 2-3 3 5 5 2 4 Rodriguez 1 1-3 2 1 1 0 1 Feliz L, 1-1 1 3 3 3 1 0 Stratton 1 0 0 0 0 0 Oviedo 1 0 0 0 1 0 Santana 1 2 1 1 0 1 De Los Santos 1 0 0 0 2 2

Baltimore Akin 2 1-3 8 6 6 2 3 Sceroler W, 2-0 2 2-3 2 0 0 1 1 Armstrong H, 2 1 0 0 0 0 1 Scott H, 1 1 3 1 0 0 0 Abad H, 3 1 3 2 2 1 1 Fry S, 1-2 1 0 0 0 0 0

WP_Sceroler.

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Will Little; Second, John Bacon; Third, Jeremy Rigg.

T_3:06. A_1,746

