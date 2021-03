Padres 4, Angels 1

By The Associated Press

Los Angeles San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 32 1 5 1 Totals 32 4 8 4 S.Ohtni sp 2 0 2 0 O’Grady cf 4 1 2 0 J.Rojas 2b 1 0 0 0 Tts Jr. ss 3 0 0 0 Fltcher 2b 3 0 0 0 Flrimon pr 1 1 1 0 Lagares cf 1 0 0 0 Crnwrth 2b 2 0 1 2 M.Trout cf 2 0 0 0 Cstillo pr 1 1 0 0 Rengifo 3b 1 0 0 0 J.Prfar 1b 3 0 0 0 A.Rndon 3b 2 0 0 0 G.Katoh 1b 1 0 0 0 Jon.Jay lf 1 0 0 0 W.Myers rf 3 0 1 1 J.Upton lf 3 0 1 0 Marcano pr 0 1 0 0 Jackson ss 1 0 0 0 Ha-.Kim 3b 3 0 0 0 A.Pjols 1b 4 1 2 1 Rosario 3b 1 0 0 0 Iglsias ss 3 0 0 0 Cratini c 3 0 1 0 Schbler rf 1 0 0 0 W.Rivas c 1 0 0 0 M.Stssi c 3 0 0 0 J.Mateo lf 2 0 1 0 J.Krger c 1 0 0 0 B.Snell sp 1 0 0 0 D.Fwler rf 3 0 0 0 Cmpsano ph 1 0 0 0 Stammen rp 1 0 1 1 Be.Ruta ph 1 0 0 0

Los Angeles 000 000 001 – 1 San Diego 100 003 00x – 4

E_Fowler (1), O’Grady (1). DP_Los Angeles 1, San Diego 0. LOB_Los Angeles 7, San Diego 8. 2B_Florimon (1), Cronenworth (2), Caratini (2). 3B_O’Grady (1). HR_Pujols (1). SB_Upton (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Ohtani L, 0-2 4 2 1 1 2 5 Iglesias 1 0 0 0 0 1 Buttrey 1 4 3 2 1 2 Rodriguez 1 1 0 0 1 1 Mayers 1 1 0 0 0 1

San Diego Snell W, 2-0 3 1-3 2 0 0 2 3 Melancon 1 2-3 1 0 0 0 2 Stammen H, 2 1 2-3 1 0 0 1 0 Altavilla 1-3 0 0 0 0 0 Kela 1 0 0 0 0 1 Guerrero 1 1 1 1 0 1

WP_Rodriguez.

Umpires_Home, Alex Tosi; First, Cory Blaser; Second, Mike Muchlinski; Third, Tripp Gibso.

T_2:59. A_1,893

