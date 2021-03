Pirates 3, Yankees 2

By The Associated Press

New York Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 24 2 4 2 Totals 27 3 9 3 Tuchman cf 3 0 0 0 D.Fwler dh 3 0 1 0 Urshela 3b 2 0 0 0 W.Craig ph 1 0 0 0 Vlzquez 3b 1 0 0 0 Rynolds lf 3 1 2 0 J.Bruce rf 2 1 1 1 SmtNjgb pr 1 0 0 0 M.Bltre rf 1 0 0 0 C.Moran 1b 2 1 1 0 Frazier dh 2 1 1 1 On.Cruz ss 1 0 0 0 Detrich lf 2 0 0 0 Frazier 3b 2 0 1 0 Mi.Ford 1b 3 0 0 0 Polanco rf 3 1 3 3 Hgshoka c 3 0 0 0 Gnzalez ss 3 0 0 0 Ty.Wade 2b 3 0 0 0 A.Alfrd cf 2 0 0 0 Estrada ss 2 0 2 0 Swggrty cf 1 0 0 0 M.Perez c 2 0 1 0 K.Krmer 2b 3 0 0 0

New York 100 001 0xx – 2 Pittsburgh 002 010 xxx – 3

LOB_New York 3, Pittsburgh 9. 2B_Moran (1), Perez (1). HR_Bruce (1), Frazier (1), Polanco (2). SB_Polanco (1). CS_Estrada (1).

IP H R ER BB SO

New York Taillon 2 2 0 0 1 4 Chacin L, 0-1, BS, 0-1 1 3 2 2 0 1 Lane 2-3 2 0 0 1 1 Otto 1-3 0 0 0 0 0 Cessa 1 2 1 1 0 2 Warren 1 0 0 0 0 0

Pittsburgh Ponce 1 1 1 1 2 0 Fulmer W, 1-0 2 1 0 0 0 3 Hartlieb H, 1 1 0 0 0 0 0 Mears H, 1 1 1 0 0 0 2 Ogle H, 1 1 1 1 1 0 2 Spitzbarth S, 2-2 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Chacin (Frazier).

Umpires_Home, Tom Hallion; First, Ryan Wills; Second, Sean Barber; Third, DJ Reybur.

T_2:26 (1:13 delay). A_1,622

