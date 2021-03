Rangers 12, Reds 9

By The Associated Press

Cincinnati Texas ab r h bi ab r h bi Totals 39 9 15 9 Totals 34 12 9 10 N.Snzel cf 3 1 1 0 Taveras cf 5 2 2 2 M.Pyton cf 2 0 1 0 E.White rf 2 2 0 1 J.Wnker lf 3 1 1 2 Na.Lowe 1b 4 1 1 2 Hineman lf 1 0 0 0 K.Davis dh 4 2 3 4 StrGrdn 3b 4 1 2 1 Whatley ph 1 0 0 0 Freeman 2b 1 0 1 0 Br.Holt 3b 4 1 1 0 K.Frmer ss 4 1 1 0 Hrnndez 3b 0 0 0 0 Blndino 1b 1 0 0 0 A.Ibnez 2b 5 0 0 0 J.India 2b 4 2 2 2 Clbrson ss 3 1 1 1 A.Aqino rf 1 0 0 0 DShelds lf 3 1 1 0 T.Nquin rf 3 2 2 1 Thmpson pr 0 1 0 0 Grullon c 1 0 0 0 D.Btera c 3 1 0 0 Stphnsn c 2 0 1 3 Cthbert 3b 1 0 0 0 Dlmnico 1b 3 1 2 0 Rdrguez ph 1 0 0 0 Hoffman sp 2 0 1 0 K.Hlder ph 2 0 0 0

Cincinnati 042 003 000 – 9 Texas 020 036 10x – 12

E_Heineman (1), Holder (1), Foltynewicz (1). DP_Cincinnati 1, Texas 2. LOB_Cincinnati 10, Texas 7. 2B_India (3), Delmonico (4), Lowe (3), Holt (3), DeShields (2). 3B_Winker (1), Naquin (1), Taveras (1). HR_India (2), Naquin (2), Davis 2 (2). SB_Strange-Gordon (4), White (2), Culberson (1). CS_Payton (2). SF_Stephenson.

IP H R ER BB SO

Cincinnati Hoffman 4 1-3 6 5 5 1 4 Pidich 2-3 1 0 0 0 1 Ramirez L, 0-2, BS, 0-2 1 2 6 1 3 0 Finnegan 2-3 0 1 0 3 0 O’Brien 1-3 0 0 0 0 1 Garcia 1 0 0 0 0 2

Texas Foltynewicz 2 9 6 3 2 3 Herget 1-3 0 0 0 0 0 Allard 3 3 3 3 2 4 Leclerc W, 2-0 1 2-3 3 0 0 1 2 Speas H, 2 1 0 0 0 0 1 Cotton S, 2-2 1 0 0 0 0 0

HBP_by_Garcia (White), Hoffman (Hernandez).

WP_Ramirez, Hoffman, Allard.

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Tony Randazzo; Second, Cory Blaser; Third, Tripp Gibso.

T_3:33. A_2,168

