Rangers 17, Mariners 5

By The Associated Press

Texas Seattle ab r h bi ab r h bi Totals 33 17 18 16 Totals 25 5 7 5 Br.Holt 3b 1 3 1 0 Haniger rf 3 1 1 1 Wendzel 3b 1 2 1 0 D.Thmas rf 1 0 0 0 E.White cf 3 2 2 2 Hggerty 2b 3 0 0 0 DShelds cf 2 1 1 0 Rnhimer 2b 1 1 1 0 Da.Dahl dh 3 1 0 0 K.Sager 3b 3 1 2 1 C.Terry ph 1 0 1 2 J.Cowan 3b 0 0 0 0 Trevino c 3 2 2 3 Mrmljos 1b 3 1 1 0 J.Hicks c 1 1 1 2 S.Trvis 1b 1 0 0 0 Na.Lowe 1b 3 1 2 2 T.Mrphy c 3 0 1 1 Apostel 1b 1 0 0 0 O’Keefe c 0 0 0 0 A.Ibnez 2b 2 0 0 0 Trmmell cf 2 0 0 0 Clbrson 2b 1 0 1 0 B.Bshop cf 0 0 0 1 A.Tjeda ss 2 1 1 1 Crwford ss 0 0 0 0 Hrnndez ss 1 0 0 0 J.Frley dh 2 0 0 1 A.Grcia rf 3 1 2 2 Rdrguez lf 2 1 1 0 S.Wlker rf 1 0 0 0 E.Filia lf 1 0 0 0 J.Mrtin lf 3 2 3 2 Thmpson lf 1 0 0 0

Texas 420 450 2xx – 17 Seattle 004 000 1xx – 5

E_Wendzel (1), Murphy (2). DP_Texas 1, Seattle 0. LOB_Texas 5, Seattle 8. 2B_Holt (2), Terry (1), Lowe (2), Haniger (2), Seager (1), Murphy (2), Rodriguez (1). HR_White (1), Trevino (1), Hicks (1), Garcia (1), Martin 2 (2). SB_Holt (1), Trevino (1).

IP H R ER BB SO

Texas Cotton W, 1-0 1 1 0 0 0 1 Rodriguez 1 0 0 0 2 0 Herget 1 5 4 4 1 1 de Geus 1 0 0 0 0 1 Crouse 1 0 0 0 0 2 Speas 1 0 0 0 1 2 Gatto 1 1 1 1 3 1

Seattle Sheffield L, 0-1 2 1-3 7 6 6 3 0 McCaughan 2-3 0 0 0 0 0 Graveman 1 4 4 4 1 1 Middleton 1 4 5 5 1 2 Steckenrider 1 1 0 0 0 1 Vest 1 2 2 2 1 1

HBP_by_Herget (Crawford).

Umpires_Home, Nic Lentz; First, Ed Hickox; Second, Todd Tichenor; Third, Malachi Moor.

T_2:36. A_1,788

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.