Rangers 6, Mariners 5

By The Associated Press

Seattle Texas ab r h bi ab r h bi Totals 35 5 10 5 Totals 31 6 8 6 Haniger rf 4 2 2 1 Knr-Flf ss 3 0 0 0 D.Thmas rf 0 0 0 0 Wendzel ss 0 0 0 0 T.Frnce dh 3 1 1 2 Da.Dahl lf 3 0 1 0 E.Filia ph 2 0 0 0 A.Grcia lf 1 0 1 1 K.Sager 3b 4 1 2 0 J.Gallo rf 3 0 0 0 J.Godoy c 1 0 0 0 S.Wlker rf 1 0 0 0 K.Lewis cf 4 1 1 0 K.Davis dh 2 0 0 0 Torrens c 2 0 0 1 Hrnndez pr 1 1 0 0 D.Moore 2b 3 0 1 1 Ro.Odor 3b 3 0 0 0 Trmmell lf 4 0 1 0 A.Ibnez 3b 1 0 0 0 E.White 1b 4 0 0 0 N.Solak 2b 3 1 2 1 Crwford ss 3 0 1 0 J.Fscue pr 1 1 0 0 Hggerty ss 1 0 1 0 Na.Lowe 1b 3 2 2 3 Trevino c 3 1 1 1 Taveras cf 3 0 1 0

Seattle 302 000 000 – 5 Texas 000 020 40x – 6

DP_Seattle 1, Texas 1. LOB_Seattle 7, Texas 3. 2B_Lewis (5), Dahl (4), Solak (1), Trevino (1). HR_Haniger (2), France (5), Lowe (1). SB_Moore (2), Crawford (3), Haggerty (6). SF_Torrens.

IP H R ER BB SO

Seattle Dugger 3 2 0 0 0 2 Misiewicz 1 0 0 0 0 2 Graveman 2 2 2 2 0 2 Gerber L, 0-1, BS, 1-2 1-3 3 4 4 1 0 Guerrieri 2-3 1 0 0 1 2 Montero 1 0 0 0 0 0

Texas Benjamin 3 1-3 7 5 5 1 2 Patton 2-3 1 0 0 0 1 King W, 1-0 3 1 0 0 1 2 Kennedy H, 3 1 0 0 0 0 1 Sborz S, 2-3 1 1 0 0 1 2

WP_Gerber, Guerrieri, Benjamin.

PB_Garcia.

Umpires_Home, Paul Clemons; First, Mark Ripperger; Second, Edwin Moscoso; Third, Gabe Morale.

T_2:43. A_2,212

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.