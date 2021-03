Rays 11, Red Sox 3

By The Associated Press

Boston Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Totals 35 3 9 3 Totals 33 11 11 11 C.Arryo ss 3 0 0 0 Phllips rf 3 1 1 0 J.Arauz ss 1 1 1 2 N.Lukes rf 1 0 1 3 Verdugo cf 3 0 1 0 Arzrena lf 3 0 0 0 J.Duran pr 1 0 0 0 Sllivan lf 0 2 0 0 Renfroe rf 3 0 0 0 Meadows dh 1 1 0 0 M.Gttys rf 0 0 0 0 K.Smith ph 2 0 2 2 R.Dvers 3b 3 0 0 0 Ya.Diaz 3b 2 1 1 1 D L Grr 3b 1 0 1 1 Mstrbni 3b 2 0 0 1 B.Dlbec 1b 3 0 0 0 Ji.Choi 1b 2 1 1 1 Ockimey 1b 1 0 0 0 D.Kelly 1b 1 2 0 0 M.Chvis 2b 3 0 2 0 W.Admes ss 2 0 1 1 J.Downs ss 1 0 1 0 T.Walls ss 2 1 1 0 Plwecki c 2 0 0 0 Krmaier cf 2 0 1 1 J.Bandy c 1 0 0 0 Jo.Lowe cf 3 1 2 1 Baldwin c 1 0 0 0 J.Wndle 2b 2 0 0 0 Y.Munoz dh 4 1 1 0 V.Brjan 2b 1 1 0 0 M.Wlson lf 2 0 1 0 M.Znino c- 2 0 0 0 Jimenez lf 2 1 1 0 R.Pinto ph 2 0 0 0

Boston 000 000 030 – 3 Tampa Bay 100 305 11x – 11

E_Arauz (3), Sullivan (1), Brujan (2). DP_Boston 1, Tampa Bay 0. LOB_Boston 6, Tampa Bay 8. 2B_Jimenez (1), Phillips (1), Lukes (1), Smith (1).

IP H R ER BB SO

Boston Pivetta L, 1-1 3 3 1 1 0 3 Hall 1 2 3 3 2 2 Valdez 1 1-3 1 4 4 3 1 Schreiber 2-3 2 1 1 1 0 Ward 1 1 1 1 1 1 Feltman 1 2 1 1 1 1

Tampa Bay Fleming W, 2-0 2 1 0 0 0 1 McClanahan H, 1 1 0 0 0 0 3 Anderson H, 1 1 0 0 0 0 0 Strickland 1 0 0 0 0 1 Castillo 1 2 0 0 0 0 Kittredge 1 1 0 0 0 2 Rios 1 4 3 3 1 2 Sanders 1 1 0 0 0 2

HBP_by_Valdez (Smith), Ward (Kelly).

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Sam Holbrook; Second, Chad Fairchild; Third, Jeremie Reha.

T_2:57. A_1,127

