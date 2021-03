Reds 7, Angels 3

By The Associated Press

Cincinnati Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 34 7 8 6 Totals 33 3 6 3 StrGrdn ss 3 0 0 0 Fltcher 2b 3 0 0 0 J.Grcia ss 1 0 0 0 Jackson 2b 1 0 0 0 J.Wnker lf 3 1 1 2 S.Ohtni dh 3 2 2 2 N.Crook rf 1 0 0 0 B.Marsh ph 1 0 0 0 Brnhart c 3 1 1 1 M.Trout cf 3 0 0 0 Ro.Gale c 1 0 0 0 J.Adams cf 1 0 0 0 K.Frmer dh 3 0 1 0 A.Rndon 3b 2 0 0 0 T.Fredl ph 1 0 0 0 Ke.Wong 3b 1 0 0 0 J.India 2b 3 0 1 1 Lagares lf 3 0 0 0 Freeman 2b 1 0 0 0 Gsselin lf 1 0 0 0 T.Nquin rf 2 1 0 0 A.Pjols 1b 3 0 0 0 Hineman cf 1 0 0 0 M.Thiss 1b 1 0 0 0 Blndino 1b 2 1 1 0 Bemboom c 2 0 1 0 Cthbert 1b 1 0 0 0 Grterol c 2 0 0 0 M.Pyton cf 3 2 2 2 Iglsias ss 2 0 2 0 A.Lopez lf 1 0 0 0 Myfield ss 1 0 0 0 K.Hlder 3b 3 1 1 0 D.Fwler rf 2 0 0 0 Dlmnico 3b 1 0 0 0 J.Adell rf 1 1 1 1

Cincinnati 100 033 000 – 7 Los Angeles 101 000 100 – 3

LOB_Cincinnati 5, Los Angeles 4. 2B_Winker (2), Payton (2), Iglesias (1). HR_Ohtani 2 (3), Adell (2). SB_Strange-Gordon (3). CS_Blandino (4).

IP H R ER BB SO

Cincinnati Lorenzen 3 2-3 5 2 2 1 3 Takahashi W, 1-0 1-3 0 0 0 0 0 Ramirez H, 1 1 0 0 0 0 2 Perez 1 0 0 0 0 0 Warren 1 1 1 1 0 2 Osich 1 0 0 0 0 2 Carle 1 0 0 0 0 1

Los Angeles Cobb 3 2-3 2 1 1 2 3 Pena H, 1 2-3 1 1 1 0 2 Reed L, 0-1, BS, 0-2 2-3 3 2 2 0 0 Sandoval 2 2 3 3 3 2 Rivera 1 0 0 0 0 1 Faria 1 0 0 0 0 1

WP_Sandoval.

Umpires_Home, Edwin Moscoso; First, Alfonso Marquez; Second, John Libka; Third, Brian Gorma.

T_2:57. A_2,024

