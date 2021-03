Rockies 11, Diamondbacks 4

By The Associated Press

Colorado Arizona ab r h bi ab r h bi Totals 35 11 12 9 Totals 30 4 10 4 R.Tapia lf 2 0 0 0 J.Rojas lf 3 0 2 0 C.Wlker ph 2 0 1 1 P.Smith lf 1 0 0 0 McMahon 3b 2 1 1 1 K.Marte dh 3 0 0 0 Stamets ph 2 0 0 0 Ritchie ph 1 0 0 0 T.Story ss 3 1 1 1 Escobar 2b 3 1 1 0 A.Trejo ss 2 0 0 0 A.Young lf 1 0 1 0 Blckmon rf 3 0 0 0 C.Wlker 1b 3 1 1 2 Yo.Daza rf 2 0 0 0 Mthisen 3b 0 0 0 0 C..Cron dh 3 2 3 1 Cabrera 3b 3 0 0 0 Gr.Bird ph 0 1 0 0 Perdomo ss 1 0 0 0 Fuentes 1b 3 1 0 0 C.Kelly c 3 1 2 1 Rodgers 2b 3 2 2 2 McCrthy pr 0 1 0 0 B.Srven c 1 0 0 0 D.Vrsho cf 3 0 1 0 Hampson cf 3 2 1 1 Frchild rf 3 0 2 1 D.Nunez c 3 0 2 1 D.Leyba ss 2 0 0 0 Bernard lf 1 1 1 1

Colorado 022 111 40x – 11 Arizona 010 003 0xx – 4

E_Young (2). DP_Colorado 1, Arizona 1. LOB_Colorado 6, Arizona 7. 2B_Cron 2 (2), Rodgers (1), Rojas (1), Varsho (2). HR_McMahon (1), Story (2), Cron (1), Rodgers (2), Walker (2), Kelly (1).

IP H R ER BB SO

Colorado Gonzalez W, 1-0 3 4 1 1 0 1 Mujica 1 0 0 0 0 1 Stephenson 1 0 0 0 1 1 Diaz 1 5 3 3 0 1 Bowden 1 1 0 0 1 2

Arizona Weaver L, 1-1 3 5 4 4 1 4 Martin 2 3 2 2 0 1 Clippard 1 2 1 1 1 0 Crichton 1-3 0 0 0 0 1 Buchter 2-3 2 4 2 2 0 Bukauskas 1 0 0 0 0 2

HBP_by_Martin (Tapia).

WP_Stephenson, Weaver.

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Bill Miller; Second, Rob Drake; Third, Nestor Cej.

T_2:43. A_2,232

