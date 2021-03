Rockies 11, Reds 7

By The Associated Press

Colorado Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 42 11 15 11 Totals 38 7 11 7 Hampson 2b 3 3 2 1 StrGrdn dh 3 0 0 0 Boswell ph 2 0 0 0 Cthbert ph 2 0 0 0 McMahon 3b 4 0 2 3 Cstllns rf 3 0 2 1 N.Lnghi 1b 2 0 0 0 T.Nquin pr 2 1 1 1 El.Diaz c 4 0 3 2 Mstakas 3b 3 0 0 0 C.Rbago ph 2 0 0 0 Blndino 3b 2 1 1 1 Gr.Bird dh 3 0 0 1 E.Sarez ss 3 0 0 0 Bernard ph 1 0 0 0 K.Hlder ss 2 0 0 0 Hlliard cf 3 0 0 0 N.Snzel cf 3 1 1 0 C.Glden rf 0 0 0 0 M.Pyton cf 1 1 1 1 C.Wlker 1b 4 1 1 0 J.India 2b 2 0 1 0 R.Vlade lf 1 0 1 0 Freeman 2b 1 1 0 0 Yo.Daza rf 4 3 4 1 Stphnsn c 2 1 0 0 J.Gomez 2b 1 0 0 0 Hineman lf 2 1 1 0 Con.Joe lf 2 3 2 3 K.Frmer 1b 3 0 1 0 T.Snydr 3b 1 0 0 0 Dlmnico 1b 1 0 1 2 A.Trejo ss 4 1 0 0 A.Aqino lf 2 0 1 1 Burcham ph 1 0 0 0 Grullon c 1 0 0 0

Colorado 031 430 000 – 11 Cincinnati 001 100 131 – 7

E_McMahon (1), Suarez (2). DP_Colorado 1, Cincinnati 0. LOB_Colorado 10, Cincinnati 9. 2B_Hampson (1), Daza (3), Joe (1), Delmonico (2). HR_Daza (1), Joe (3), Naquin (1), Blandino (1), Payton (2). SF_Bird.

IP H R ER BB SO

Colorado Gonzalez W, 2-0 3 2-3 4 2 1 2 4 Rosscup 1-3 0 0 0 0 1 Oberg 1 1 0 0 0 2 Stephenson 1 1 0 0 1 0 Estevez 1 1 1 1 0 2 Rolison 1 2-3 4 4 4 2 4 Holder 1-3 0 0 0 0 1

Cincinnati Miley L, 0-1 3 5 4 4 1 2 Finnegan 2-3 5 4 3 0 1 Moreta 1-3 0 0 0 0 0 Doolittle 1 3 3 3 2 1 Shipley 1 1 0 0 1 0 Bedrosian 1 0 0 0 0 1 Perez 1 1 0 0 1 3 Gutierrez 1 0 0 0 0 2

WP_Finnegan.

Umpires_Home, Nestor Ceja; First, Dan Bellino; Second, Todd Tichenor; Third, Cory Blase.

T_3:38. A_2,211

