Royals 5, Reds 3

By The Associated Press

Kansas City Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 35 5 7 4 Totals 35 3 7 3 K.Isbel rf 3 0 0 0 J.Wnker lf 2 0 0 0 E.Mejia rf 1 0 0 0 D.Smith lf 2 0 0 0 Bnntndi lf 2 1 1 0 J.Votto 1b 2 1 0 0 Strling cf 2 0 0 0 Rdrguez ss 2 0 1 0 J.Soler dh 3 0 0 0 E.Sarez 3b 3 1 2 0 Wtt Jr. ph 1 1 0 0 J.India 3b 2 0 0 0 O’Hearn 1b 3 1 1 1 Mstakas 2b 3 0 1 1 N.Prtto 1b 1 1 1 1 K.Hlder 2b 0 0 0 0 Alberto 2b 3 0 1 1 Brnhart c 3 1 1 1 A.Mller lf 1 0 0 0 Ro.Gale c 1 0 0 0 Olvares cf 3 1 0 0 Blndino ss 3 0 1 1 G.Cncel 2b 1 0 0 0 N.Crook 1b 1 0 0 0 E.Rvera 3b 2 0 1 0 T.Nquin cf 3 0 1 0 Gterrez 3b 2 0 1 0 T.Fredl cf 1 0 0 0 Luc.Fox ss 2 0 0 0 J.Grcia dh 3 0 0 0 J.Gzman ss 2 0 1 1 M.Pyton rf 3 0 0 0 S.Rvero c 3 0 0 0 Rbinson lf 1 0 0 0

Kansas City 010 100 120 – 5 Cincinnati 102 000 000 – 3

E_Rivera (1), Fox (1), Finnegan (1), Crook (1), Robinson (1). DP_Kansas City 0, Cincinnati 1. LOB_Kansas City 3, Cincinnati 9. 2B_Benintendi (1), Barnhart (1). HR_O’Hearn (2), Pratto (1).

IP H R ER BB SO

Kansas City Duffy 2 2 1 1 2 2 Santana 2 3 2 2 0 2 Hahn 1 0 0 0 0 0 Heasley 1 1 0 0 1 1 Brentz W, 1-0 1 1 0 0 1 1 Snider H, 1 1 0 0 0 0 2 Newberry S, 1-1 1 0 0 0 0 2

Cincinnati Gray 2 1 1 1 0 1 Ramirez 1 0 0 0 0 1 Carle H, 1 1 2 1 1 0 1 Gutierrez H, 1 1 1 0 0 0 1 Hendrix H, 1 1 0 0 0 0 1 Finnegan BS, 0-1 1 2 1 0 0 2 Santillan L, 0-1 1 1 2 0 0 2 Moreta 1 0 0 0 0 3

WP_Santana, Carle.

Umpires_Home, Cory Blaser; First, Chris Guccione; Second, Mark Ripperger; Third, Quinn Wolcot.

T_3:04. A_1,869

