Royals 6, Giants 1

By The Associated Press

San Francisco Kansas City ab r h bi ab r h bi Totals 31 1 4 1 Totals 34 6 10 5 A.Slter cf 2 0 0 0 Mrrfeld 2b 3 1 2 0 H.Ramos cf 2 0 1 0 J.Gzman ss 2 0 0 0 Wde Jr. 1b 3 0 0 0 H.Dzier 3b 4 1 2 0 J.Vsler 2b 4 0 0 0 S.Perez c 2 1 2 2 Dckrson lf 3 0 1 0 Mlendez c 1 0 0 0 J.Davis lf 1 0 0 0 O’Hearn 1b 2 0 0 0 Dar.Ruf dh 4 1 1 0 K.Isbel cf 1 0 0 0 M.Dubon ss 2 0 0 1 M.Tylor cf 3 1 1 1 Luciano ss 1 0 0 0 N.Prtto 1b 1 0 0 0 McCrthy rf 3 0 1 0 McBroom dh 3 0 0 0 J.Krzan 3b 3 0 0 0 S.Mtias ph 1 1 1 0 C.Tromp c 3 0 0 0 Strling lf 3 1 1 2 A.Mller lf 1 0 0 0 J.Dyson rf 3 0 1 0 E.Mejia rf 1 0 0 0 N.Lopez ss 3 0 0 0

San Francisco 000 000 100 – 1 Kansas City 500 000 01x – 6

E_Dubon (2), Zimmer (1), Guzman (1). DP_San Francisco 0, Kansas City 1. LOB_San Francisco 5, Kansas City 7. 2B_Dickerson (1), Ruf (2), Dozier 2 (2), Perez (1). HR_Starling (2). CS_Merrifield (1).

IP H R ER BB SO

San Francisco Banda L, 0-2 1 2-3 5 4 2 0 1 Gonzalez 1-3 1 1 0 0 0 Gott 1 0 0 0 1 1 Tropeano 2 2 0 0 0 2 Leone 1 0 0 0 0 1 Yamaguchi 2 2 1 1 1 1

Kansas City Duffy W, 1-1 4 0 0 0 0 4 Holland 1 1 0 0 1 0 Kowar 2 2 1 1 1 2 Zimmer 1 1 0 0 0 2 Lovelady 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Tropeano (Perez).

WP_Yamaguchi, Kowar.

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Mark Ripperger; Second, Jose Navas; Third, Adam Hamar.

T_2:54. A_2,095

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.