Royals 6, Rockies 1

By The Associated Press

Colorado Kansas City ab r h bi ab r h bi Totals 35 1 8 1 Totals 34 6 13 6 R.Tapia cf 4 0 1 0 Mrrfeld 2b 3 0 2 0 Fuentes 3b 4 1 2 1 K.Isbel ph 1 1 0 0 Hlliard rf 4 0 1 0 Bnntndi lf 2 0 0 0 C..Cron 1b 2 0 0 0 N.Prtto ph 2 0 0 0 C.Wlker 1b 1 0 0 0 Santana 1b 3 0 1 1 Con.Joe lf 3 0 1 0 J.Gzman pr 1 1 0 0 T.Snydr ph 1 0 0 0 J.Soler rf 3 1 2 1 D.Nunez c 3 0 0 0 J.Dyson rf 1 0 1 1 J.Hnnah cf 1 0 0 0 H.Dzier 3b 3 0 1 0 A.Trejo ss 3 0 2 0 E.Rvera ph 1 0 0 0 C.Rbago c 1 0 0 0 O’Hearn dh 3 1 1 0 Stamets 2b 3 0 0 0 Alberto ss 3 2 3 1 J.Gomez ss 1 0 1 0 N.Lopez 2b 1 0 0 0 Snztela sp 1 0 0 0 M.Tylor cf 3 0 1 0 B.Srven ph 1 0 0 0 E.Mejia lf 1 0 0 0 R.Vlade lf 2 0 0 0 Gllgher c 1 0 1 2 McBroom ph 1 0 0 0 F.Frmin c 1 0 0 0

Colorado 000 000 010 – 1 Kansas City 010 122 00x – 6

E_Alberto (1). DP_Colorado 1, Kansas City 1. LOB_Colorado 8, Kansas City 9. 2B_Fuentes (5), Trejo 2 (5), Soler (3), Alberto (2), Gallagher (1). 3B_Dyson (1), O’Hearn (1). HR_Fuentes (1), Soler (4). SB_Tapia (1), Isbel (2).

IP H R ER BB SO

Colorado Senzatela L, 0-1 3 2-3 8 2 2 0 2 Bowden 1-3 0 0 0 0 1 Rodriguez 1 3 2 2 0 1 Stephenson 1 2 2 2 1 1 Smith 1 0 0 0 0 0 Gilbreath 1 0 0 0 0 3

Kansas City Kowar W, 2-1 3 3 0 0 0 2 Staumont H, 1 1 1 0 0 0 1 Hahn H, 2 1 0 0 0 0 1 Barlow 2-3 1 0 0 1 1 Santana H, 1 2 2 1 1 0 1 Newberry 1 1-3 1 0 0 0 1

HBP_by_Smith (Santana), Senzatela (O’Hearn).

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Ed Hickox; Third, Ryan Blakne.

T_2:48. A_2,207

