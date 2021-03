Seattle 5, Cincinnati 5

By The Associated Press

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 5 8 5 8 11 Haniger rf 3 0 0 0 0 2 .000 Travis 1b 2 0 0 0 0 1 .000 France 3b 0 1 0 0 2 0 — 2-Witte pr-3b 2 0 1 0 0 0 .500 Seager dh 1 1 0 0 1 1 .000 a-Filia ph-dh 2 1 0 0 1 0 .000 White 1b 2 1 2 2 0 0 1.000 Marmolejos rf 2 1 0 0 1 1 .000 Torrens c 2 0 1 0 0 1 .500 Murphy c 2 0 0 0 0 2 .000 O’Keefe c 0 0 0 0 0 0 — Trammell cf 2 0 1 1 0 1 .500 Haggerty cf 2 0 2 2 0 0 1.000 Moore 2b 1 0 0 0 1 1 .000 Reinheimer 2b-ss 1 0 1 0 1 0 1.000 Fraley lf 2 0 0 0 0 1 .000 Thomas lf 2 0 0 0 0 0 .000 Crawford ss 2 0 0 0 0 0 .000 Cowan 2b 1 0 0 0 1 0 .000

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 5 8 2 3 8 Winker lf 2 0 0 0 0 1 .000 Payton lf 3 1 1 1 0 0 .333 Castellanos rf 2 0 1 0 0 0 .500 1-Delmonico pr-rf 1 1 0 0 1 1 .000 Votto 1b 4 1 1 0 0 0 .250 Lopez 2b 0 0 0 0 0 0 — Suárez ss 2 0 0 0 0 2 .000 Farmer ss 2 0 1 1 0 0 .500 Moustakas 3b 2 0 1 0 0 0 .500 Freeman 3b-1b 2 0 0 0 0 0 .000 Senzel cf 2 0 1 0 0 0 .500 Heineman cf 1 0 1 0 1 0 1.000 Barnhart c 2 1 1 0 0 0 .500 Stephenson c 2 0 0 0 0 2 .000 Aquino dh 3 0 0 0 0 1 .000 b-Garcia ph 1 0 0 0 0 0 .000 India 2b 1 1 0 0 1 1 .000 Blandino 2b-3b 2 0 0 0 0 0 .000

Seattle 300 020 000_5 8 2 Cincinnati 000 050 000_5 8 1

No outs when winning run scored.

a-pinch hit for Seager in the 5th. b-flied out for Aquino in the 9th.

1-ran for Castellanos in the 4th. 2-ran for France in the 5th.

E_Haggerty (1), Reinheimer (1), Senzel (1). LOB_Seattle 8, Cincinnati 5. 2B_White (1), Trammell (1), Haggerty (1), Witte (1), Castellanos (1), Farmer (1). RBIs_White 2 (2), Trammell (1), Haggerty 2 (2), Payton (1), Farmer (1). SB_Haggerty (1), Witte (1). CS_Heineman (1).

Runners left in scoring position_Seattle 4 (Fraley, Seager, Moore, Thomas); Cincinnati 4 (Moustakas, Freeman, Payton). RISP_Seattle 4 for 14; Cincinnati 2 for 9.

GIDP_Witte, Cowan, Marmolejos, Farmer, Barnhart.

DP_Seattle 2 (White, Crawford; Witte, Cowan, Travis); Cincinnati 4 (Barnhart, Moustakas, Barnhart; Freeman, Blandino, Votto; Farmer, Votto; Freeman, Farmer, Lopez).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Flexen 3 2 0 0 0 3 16 0.00 Graveman, H, 1 1 1 0 0 0 1 6 0.00 Montero 2-3 2 4 2 2 1 14 27.00 Guerrieri, BS, 0-1 1-3 1 1 0 0 0 4 0.00 Misiewicz 1 0 0 0 1 1 8 0.00 Vest 1 0 0 0 0 1 5 0.00 Sadler 1 1 0 0 0 0 3 0.00 Lail 1 1 0 0 0 1 7 0.00

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Finnegan 1 2 3 3 2 2 19 27.00 García 2 2 0 0 1 3 19 0.00 Lodolo 1 2-3 1 2 2 3 3 25 10.80 Alaniz 1-3 0 0 0 0 0 1 0.00 Fulmer 1 0 0 0 1 0 6 0.00 Osich 1 0 0 0 0 2 7 0.00 Hembree 1 2 0 0 0 0 5 0.00 Hendrix 1 1 0 0 1 1 9 0.00

HBP_Finnegan (France). WP_Guerrieri, García(2), Lodolo. PB_Murphy (0).

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Kyle McCrady; Third, Paul Clemons.

T_3:13. A_2,211 (10,311).

